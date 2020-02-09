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مسيرة وطنية بالرباط تضامنا مع الشعب الفلسطينى

الأحد، 09 فبراير 2020 05:22 م
مسيرة وطنية بالرباط تضامنا مع الشعب الفلسطينى العلم الفلسطينى فى مسيرة المغاربة
وكالات

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خرج اليوم حوالى 10 ألاف مغربى إلى شوارع العاصمة الرباط، فى مسيرة وطنية تضامنية نصرة للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطينى، وتأكيدًا للموقف الثابت للشعب المغربى تجاه هذه القضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، رفع المشاركون في هذه المسيرة، التي نظمتها هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، لافتات تؤكد أن القدس عاصمة لفلسطين وتعبر عن رفض" صفقة القرن"، كما حملوا العلمين المغربي والفلسطيني وشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية.

وأكدت الجهات الداعية لتنظيم هذه المسيرة الشعبية، انخراطها في معركة تحرير فلسطين، وإدانتها الشديدة لما سمي بـ "صفقة القرن".

كما ثمنت التئام الصف الفلسطيني حول رفض هذه الصفقة وضرورة النضال الموحد من أجل إسقاطها، منوهة بصمود الشعب الفلسطيني في مختلف أراضيه.

كان محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، قدم التحية لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على ما تحقق خلال فترة ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام الماضى، مشيرا إلى وجود تاريخ طويل لفلسطين مع أفريقيا فضلا عن إرث كبير للعلاقات مع دول القارة، مشيدا بالدعم الأفريقى المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

وحول الخطة الأمريكية للسلام، قال رئيس وزراء فلسطين، خلال كلمته بقمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن الخطة الأمريكية تفتقر إلى مرجعيات دولية وتضرب بعرض الحائط أسس ومركزيات القانون الدولي، مشيرا إلى أن الخطة الأمريكية أحادية وشاركت إسرائيل في صياغة جميع بنودها، فى حين أن الخطة تحرمنا من الاستقلال وترسخ الاحتلال وتحرمنا من حق الانتفاع من المصادر الطبيعية والمياه.


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