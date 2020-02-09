مستشفى سبيتار.. قصة مخزية جديدة لنظام الحمدين

كتب أحمد عرفة

تتزايد معاناة الشعب القطرى في ظل جالة الإهمال التي تضرب تنظيم الحمدين، والتي تجلت بشكل كبير في مستشفى سبيتار التي تعد قصة مخزية جديدة لهذا النظام القطرى وتكشف حجم المتاعب التي يعانيها القطريين جراء قمع وإهمال هذا النظام، حيث إن الشعب القطرى يشكو من ضعب مستوى الخدمات الصحية في الدومة، في ظل تصاعد ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المستشفيات في العاصمة الدوحة.

كما يشهد المجتمع القطرى ارتفاع كبير في أسعار الدواء، فيما تعد مستشفى سبيتار مستشفى حكومي ومخصص بالمجان لعلاج الرياضيين ومرضى العظام من كل أنحاء العالم إلا أن القطريين الذين يضطرون لدفع مبالغ طائلة مقبل العلاج بالمستشفى.

وفى وقت سابق كشف موقع مباشر قطر، على أن نظام تميم بن حمد، تسبب فى إهمال كبير فى القطاع الصحى فى قطر، مما أدى إلى أزمات عديدة فى القطاع وهو ما جعل الأمراض تنتشر بين القطريين بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما فى ظل عدم توفير الاحتياجات اللازمة لعمل المؤسسات الطبية بالشكل الأمثل.

الموقع أكد أن هذا الإهمال تسبب فى انتشار الكثير من الأمراض بين القطريين ومن بينها سرطان الرئة الذى تزايد معدل انتشاره مؤخرًا فى البلاد، ليحتل المرتبة الخامسة بين الذكور، والثامنة بين الإناث فى قائمة أكثر أنواع السرطان شيوعًا فى قطر، فيما بلغت نسبة الوفيات المرتبطة بهذا السرطان 16%.

تنظيم الحمدين حاول التغطية على هذه الأزمة من خلال الترويج لاتخاذ قرارات متعددة من أجل التغلب على انتشار الأنواع المختلفة من السرطان، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع شيئًا، فأقل ما يمكن فعله حملات التوعية التى تُعرّف المواطنين بأسباب المرض، وطرق الوقاية من الإصابة به، لكن حتى هذه الحملات لم تحرص حكومة الدوحة عليها بشكل منتظم.