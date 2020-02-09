طوكيو (أ ش أ)

أعلن مصدر حكومى يابانى، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، بين ركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحى قبالة سواحل اليابان إلى 70 حالة، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 96 حالة، ونقلت صحيفة (ماينيتشي شيمبون) اليابانية عن وزارة الصحة قولها إن الحجر الصحي عثر على 64 شخصًا مصابين بالفيروس أمس السبت، بعد اختبار نحو 300 راكب وأفراد طاقم السفينة، وارتفع عدد المصابين اليوم إلى 70 شخصًا، مشيرة إلى أن هناك نحو 100 راكب آخر على متن السفينة يعانون من أعراض مثل الحمى.

يُذكر أن السلطات اليابانية فرضت حجرًا صحيًا على السفينة التي تحمل على متنها 2666 راكبًا و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى "يوكوهاما"، بعدما تبين إصابة راكب عمره (80 عامًا) من هونج كونج بالفيروس.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية، أفادت أن الحجر الصحي على السفينة السياحية سينتهي في 19 فبراير وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، إصابة 41 شخصا آخرين بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما، مما يرفع العدد الإجمالى للأشخاص المصابين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوى فى السفينة إلى 61 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة فى بيان- نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأن السلطات المعنية سوف تنقل الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا وجميع ركاب سفينة /دايموند برينسس/ الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عامًا ، إلى المنشآت الطبية فى طوكيو ومقاطعات سايتاما و تشيبا وكاناجاوا ومقاطعة شيزوكا وسط اليابان.