يُذكر أن السلطات اليابانية فرضت حجرًا صحيًا على السفينة التي تحمل على متنها 2666 راكبًا و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى "يوكوهاما"، بعدما تبين إصابة راكب عمره (80 عامًا) من هونج كونج بالفيروس.