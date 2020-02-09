مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يكتشف غياب جماعى لموظفى شباب كفر منصور

القليوبية نيفين طه

تابع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه أيمن سعيد علي مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية مراكز شباب كفر منصور و كوم الأطرون و كفر عابد التابعة لإدارة شباب طوخ لتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ،حيث تبين انتظام سير العمل بمراكز شباب كفر عابد و كوم الأطرون ووجود غياب جماعي لموظفي الفترة المسائية بمركز شباب كفر منصور .

وعلي صعيد أخر تابع الصبروط عملية تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر منصور و تبين استمرار الأعمال داخل المركز كما وجه بضرورة استثمار الأماكن غير المستغلة بالمراكز الثلاثة لزيادة الموارد الذاتيه لها وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب على مستوى إدارة شباب الخانكة، والتي عقدت بنادي الخانكة الرياضي، وقد تناول الاجتماع طرح رؤية وأهداف الوزارة واتجاهات المديرية خلال الفترة القادمة وذلك من خلال المتابعات الميدانية المفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، وكذلك التأكيد علي ضرورة الاهتمام بطرح المساحات الغير مستغلة لتطوير العمل الشبابي والرياضي والعمل علي جذب عضويات جديدة وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتضمن الاجتماع أيضا التأكيد على السعي الدائم لزيادة عدد المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة والاهتمام بتنفيذ المبادرات التي من شأنها الاهتمام ببناء الإنسان، وانتهي الاجتماع بالاستماع لرؤساء مجالس الادارات لعرض المشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها.

وحضر الاجتماع وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، وهاني أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة.

وفي نهاية الاجتماع قدم أحمد الحجار رئيس مجلس إدارة نادي الخانكة تكريما خاصا للدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، بإهداء دروع تذكارية لهما تقديرا لما يبذلان من جهد للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي هذا السياق كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، للقيام بجولة متابعة شملت 10 مراكز شباب بإدارة شباب طوخ بالقليوبية، وذلك استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف متابعة مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب "كفر الجمال ، الناصرية ، دندنا، المنزلة ، منشية مشتهر"، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر، وأعمال الترميم بمركز شباب ميت كنانة .