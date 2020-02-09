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الأحد، 09 فبراير 2020 11:19 ص
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كوريا الجنوبية وماليزيا تشددان الحجر الصحى على الوافدين بسبب كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 11:19 ص
كوريا الجنوبية وماليزيا تشددان الحجر الصحى على الوافدين بسبب كورونا اجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا
وكالات

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 قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون اليوم الأحد إن بلاده ستشدد الحجر الصحي على الوافدين من دول أخرى ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" بخلاف الصين .

و ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن جيونج أوضح خلال رئاسته لاجتماع في المجمع الحكومي بالعاصمة سول لمناقشة الاستجابة لفيروس كورونا الجديد أن الحكومة ستقدم سجلات السفر إلى المؤسسات الطبية للبحث عن المرضى المُشتبه بهم في وقت مبكر.

وقال إن حكومة سول ستنظر في الحد من دخول الوافدين من مناطق أخرى في الصين، إلى جانب مدينة ووهان وهي بؤرة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على إرسال طائرة مستأجرة إضافية إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء مواطنين كوريين جنوبيين مازالوا يقيمون هناك ويرغبون في العودة إلى وطنهم.

وسعت ماليزيا، اليوم الأحد، الحظر على الزوار القادمين من الصين ليشمل إقليمي تشجيانغ وجيانغسو بعد قرار بكين إغلاق مدن في الإقليمين للحد من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

كما فرضت ماليزيا حظرا مؤقتا على المسافرين القادمين من إقليم هوبى الصيني وعاصمته ووهان بؤرة التفشي.

 وقالت نائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل إن القرار يأتي في أعقاب تحرك الصين لتوسيع الإغلاق ليشمل خمس مدن في تشجيانغ ومدينتين في جيانجسو.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم هوبى معزول عن باقي أنحاء الصين منذ 23 يناير.

وقالت وان عزيزة، في بيان اليوم الأحد، "سيتم فرض قيود السفر وفقا لمنطقة الإغلاق التي تفرضها الحكومة الصينية"، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت أنه سيتم فرض القيود على جميع السياح الذين زاروا هوبى وتشجيانج وجيانجو بغض النظر عن جنسيتهم.

وأبلغت ماليزيا عن 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى أمس السبت. وغادر اثنان من المرضى المستشفى بعد شفائهما.

 

 


كوريا الجنوبية

ماليزيا

الحجر الصحى

فيروس كورونا

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