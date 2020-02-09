سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قص شعر طبيبات وممرضات فى مستشفى ووهان لدعم مرضى فيروس كورونا.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 01:40 م
قص شعر طبيبات وممرضات فى مستشفى ووهان لدعم مرضى فيروس كورونا.. صور قص شعر الطبيبات والممرضات فى مستشفى ووهان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لتوفير الوقت والملابس الواقية خلال عملهم لعلاج مرضى المصابين بفيروس كورونا، تقوم الطبيبات والممرضات فى مستشفى تشونجنان لجامعة ووهان بقص الشعر قبل دخول غرفة عزل المرضى للعمل ، حيث يساعد الأطباء الطبيبات والممرضات فى قص الشعر. 
 
يأتى هذا فيما تم نقل أكثر من 200 مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد أمس السبت إلى مستشفى يضم 1000 سرير تم بناؤه فى 10 أيام في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس في الصين.
138767234_11n (1)
 
ويعد مستشفى هوهشنشان التى تعنى "جبل إله النار"، ويماثل نموذج علاج السارس فى بكين عام 2003، أحد المستشفيين المؤقتين اللذين تم إنشاؤهما حديثا والمخصص لعلاج المرضى المصابين بالفيروس.
 
138767233_11n
 
 
وكان قد تم نقل الدفعة الأولى من المرضى إلى مستشفى هوهشنشان فى 4 فبراير الجاري، بينما تم تكليف ما مجموعه 1400 موظف طبى من القوات المسلحة بمعالجة المرضى فى المستشفى.
 
يأتى هذا فيما عززت الصين حماية المعلومات الشخصية فى الحرب ضد فيروس كورونا الجديد ومنعت استخدام معلومات الأفراد لأغراض غير متعلقة بالسيطرة على الفيروس والعلاج الطبي.
 
138767429_15812151724691n
 
 
جاء فى منشور أصدره مكتب اللجنة المركزية لشؤون الفضاء الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه لا يسمح لأي مؤسسة أو فرد غير المؤسسات أو الأفراد المفوضين من قبل سلطات الصحة، بجمع أو استخدام معلومات الأفراد الشخصية من دون موافقتهم، حتى إذا كان بهدف السيطرة على الفيروس أو العلاج.
 
138767429_15812151724501n
 
وأضاف البيان أن جمع معلومات شخصية للعمل المشترك لمنع الفيروس والسيطرة عليه يجب أن يتم وفقا للقوانين المعنية وأن يقتصر على فئات رئيسية من السكان، من بينها الحالات المؤكدة والحالات المشتبه بها ومن كانوا يتصلون بهم.
 
وشدد البيان على ضرورة تطبيق إدارة صارمة للبيانات واجراءات فنية لمنع سرقة أو تسريب المعلومات.
 
كما شجع الشركات على التحليل والتبنوء بتدفقات السكان، باستخدام قاعدة بيانات كبيرة للمساعدة في العمل المشترك لمنع المرض والسيطرة عليه.

 


مستشفى ووهان

قص شعر الطبيبات

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 27 شخصا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:33 م

لأول مرة تطبيق إلكترونى يكشف كيف انتشر فيروس كورونا إلى العالم

الأحد، 09 فبراير 2020 12:25 م

دراسة: نصف حالات الإصابة بعدوى كورونا تحدث في فترة "حضانة المرض"

الأحد، 09 فبراير 2020 12:05 م

تحذيرات جديدة.. كورونا سيصبح وباء ويشكل تهديدا أكبر من فيروس الإيبولا

الأحد، 09 فبراير 2020 11:33 ص

الصين تغير الاسم الرسمى لفيروس كورونا ..تعرف على الاسم الجديد

الأحد، 09 فبراير 2020 11:26 ص

جاكى شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 11:17 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة