سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قرية بنيويورك تربح المليارات سنويا بسبب تكليم الموتى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 09 فبراير 2020 08:00 ص
قرية بنيويورك تربح المليارات سنويا بسبب تكليم الموتى.. اعرف التفاصيل قرية تكليم الموتي بنيويورك
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقلت قرية Lily Dale الصغيرة فى نيويورك، إلى مرحلة متقدمة من الروحانيات، حيث أصبح سكانها الـ275 يطلقون على أنفسهم اسم “الوسطاء”، مدعين أنهم قادرون على الاتصال بالموتى، وتأسس مجتمع Lily Dale الروحاني في عام 1879، من قبل أعضاء حركة روحانية من القرن 19، والتي تشدد على أن أرواح لديها قدرة على التواصل مع البشر الأحياء.

بيوت القرية
بيوت القرية

وتشير التقارير إلى أن 50 فردا من المقيمين فى Lily Dale هم من الوسطاء الدائمين على مدار العام، ومن بينهم قائدات فى الدفاع عن حقوق المرأة، وتحولت الروحانيات إلى صناعة بمليارات الدولارات، في المنطقة مع تزايد عزوف الأمريكيين عن الأديان المنظمة لصالح الاتجاهات الروحانية الأخرى.

وحظيت الحركة بدعم من شركة أسستها المغنية والكاتبة والممثلة الأمريكية، جوينيث بالترو، ما أدى إلى تزايد الاهتمام بقرية Lily Dale وتسليط الضوء عليها بشكل دائم، وبحسب تقرير لشركة أبحاث السوق IBISWorld، فإنه من المتوقع أن يكسب الأشخاص الذين يقدمون خدمات نفسية نحو 2.3 مليار دولار قبل عام 2023، ويشكل الوسطاء الروحانيون نحو 20% من هذا الرقم.

جلسات العلاج
جلسات العلاج

فيما قالت لين فورجيت لموقع "بزنس إنسايدر"، وهي إحدى الوسطاء الروحانيين فى Lily Dale”: فى وقت ما، كانت القرية جميلة وفريدة، بسبب أن هذا النوع من الأشياء لم يكن عاديا. لكن الآن، أصبح فى كل مكان، مشيرة إلى أنها لاحظت ارتفاعا فى عدد الشباب الذين يبحثون عن الوسائل الروحانية فى الآونة الأخيرة، بينهم الرجال على وجه الخصوص، والذين يأتون عن طيب خاطر، وهم يؤمنون بهذا حقا".

565666

وتجذب الروحانيات، التي تحولت إلى عمل تجارى ضخم، الآلاف إلى قرية  Lily Dale سنويا، للتحدث إلى الموتى.

وتوضح شانون تاجارت، التى وثقت الحركة الروحانية فى كتاب بعنوان Séance، أن نحو ثلث السكان الأمريكيين فى القرن التاسع عشر كانوا روحانيين، وكان الأمر أكبر من مجرد اتجاه عام، إذ تمتعت الحركة بنفوذ سياسي، وتفاخرت بأتباعها المؤثرين مثل السيدة الأولى مارى تود لينكولن، وناشطة حقوق المرأة فيكتوريا وودهل، وعالم النفس كارل يونج، وتوماس أديسون.

ومع ذلك، كان لدى الوسطاء دائما نصيبهم من المنتقدين، وبالتأكيد تزايد التشكيك بشأنهم مع إيجاد هذه الممارسة طريقها مرة أخرى إلى الانتشار بشكل واسع.


Lily Dale

نيويورك

الولايات المتحدة

تكليم الموتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا

10 أرقام مهمة عن تعداد سكان مصر والمحافظات الأكثر إنجابا

"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

"صحة أسوان": تسجيل 91 ألف ملف للأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

نائب بريطانى: الإخوان سبب استهداف الأقباط فى مصر.. ويدعو إلى حظرها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة