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"قارىء اليوم قائد الغد" بمبادرة تنظمها مكتبة مصر العامة بمدارس الغردقة

الأحد، 09 فبراير 2020 10:35 ص
"قارىء اليوم قائد الغد" بمبادرة تنظمها مكتبة مصر العامة بمدارس الغردقة مكتبة مصر العامة بالبحر الأحمر
‏ البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنظم مكتبة مصر العامة الغردقة، مبادرة تحت عنوان "قارىء اليوم قائد الغد "‏ وذلك لطلاب المدارس وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، تزامناً مع إنطلاق الفصل الدراسى الثاني، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

ومن جانبه قال السيد طلبة يوسف مدير عام مكتبة مصر العامة بالغردقة، أن المبادرة الهدف منها تنمية الوعى الفكرى والثقافى لدى طلاب المدارس بمدينة الغردقة وغرس عادة القراءة وحث الطلاب على حب الثقافة، كذلك زيادة المشتركين بالمكتبة ، والتأكيد على أهمية الكتاب وأنه المصدر الأساسى والموثوق لنيل المعرفة والتأكيد على دور المكتبة فى المشاركة المجتمعية ‏.

وقال محمود سالم منسق المبادرة، أن المبادرة تعمل على التسويق لأنشطة وخدمات مكتبة مصر العامة بالغردقة، وحث الطلاب على ‏زيارتها، والتأكيد على أهمية المكتبة ودورها الفعال فى بناء مجتمع واعى ولديه من ‏الثقافة ما يؤهله لمواجهة التحديات والتطرفات الفكرية ، مضيفا أن المبادرة سيتم تنفيذها على عدد من المراحل، المرحلة الأولى تستهدف تدريب مكثف لأخصائى المكتبات بمديرية التربية والتعليم ‏بالبحر الأحمر، وذلك من خلال المتخصصين والفنيين بمكتبة مصرالعامة ‏وتحت إشراف مباشر من مدير عام المكتبة وبالتنسيق مع مديرية ‏التربية والتعليم وتوجيه عام المكتبات ‏.

والمرحلة الثانية تنفيذ ورش عمل لطلاب المدارس لعدد 15 مدرسة ( 5 ‏ابتدائى – 5 إعدادى – 5 ثانوى ) ، وذلك من خلال مدربين المكتبة ‏المتطوعين لتنفيذ برنامج توعوى يحث الطلاب على القراءة وحب الثقافة ‏وكذا اكسابهم مجموعة من المهارات الحياتيه ( العمل الجماعي- فن حل ‏المشكلات – مهارات القيادة وبناء فريق العمل – الثقة بالنفس ).‏

وتابع منسق المبادرة، أن مدة الفاعليات داخل المدرسة الواحدة 3 أيام فقط فى كل مدرسة، بحيث ترشح ‏المدرسة عدد 20 طالب ينفذ معهم البرنامج التدريبى وفى نهاية التدريب يخرج ‏الفريق بمشروع ثقافى هدفة الترويج للمكتبة والكتب وحث زملائهم بالمدرسة على ‏الاشتراك بالمكتبة ، ويتم عمل يوم ختامى بمكتبة مصر العامة يجتمع فيه جميع ‏المدارس المشاركة فى المبادرة لعرض مشروعهم وسيتم اختيار أفضل مشروع ‏على مستوى الثلاث مراحل ( ابتدائى – إعدادى – ثانوى ) ليتم تكريم الطلاب ‏الفائزين ، موضحاً ستكون الجوائز(عضوية مجانية – شهادة تقدير– 10 كتب متنوعة مهداه من المكتبة – ‏دورة كمبيوتر مجانية فى برامج الأوفيس ) ويتم إهدادء جميع مكتبات جميع ‏المدارس المشاركة بعدد 450 كتاب من مكتبة مصر العامة لكل مكتبة .‏

 

 


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