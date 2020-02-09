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فيديو.. ندرة الخبز تواجه اللاجئين السوريين فى لبنان.. والثلوج تغطى المخيم

الأحد، 09 فبراير 2020 11:57 ص
فيديو.. ندرة الخبز تواجه اللاجئين السوريين فى لبنان.. والثلوج تغطى المخيم اوضاع سيئة للاجئين السوريين فى لبنان
هند المغربي

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شهدت مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان أوضاعا سيئة بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث شهد مخيم عرسال للاجئين السوريين في لبنان أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة مع انخفاض درجات الحرارة وندرة في الخبز وفق فضائية الحدث .

يذكر أن نينا جريجورى المديرة التنفيذية للمكتب الأوروبى لدعم اللجوء أشادت بجهود مصرلاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من بلدان فى المنطقة وأفريقيا جنوب الصحراء تمر بأزمات ممتدة، جاء ذلك خلال استقبال المسئولة الأوروبية السفيرة ندى دراز سفيرة مصر فى مالطا والوزير المفوض عمرو الشربينى نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وعبرت جريجورى للوفد المصرى عن الأهمية التى يوليها المكتب للتعاون مع دول شمال أفريقيا وبشكل خاص مصر، حيث استعرض الجانب المصرى فى هذا السياق ما تُقدمه الدولة من خدمات للاجئين فى مصر وسماحها لهم بحرية التنقل وعدم احتجازهم فى معسكرات خاصة أو مناطق مغلقة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار سياسة تقوم على تخفيف المعاناة الإنسانية وعدم استخدام اللاجئين كورقة سياسية.

وشاركت مصر فى جولة المشاورات يومى 3 و4 فبراير فى فاليتا بوفد ضم نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر على رأس وفد من وزارتى الخارجية والعدل ومكتب النائب العام ، وتركز التشاور حول سبل تطوير آفاق التعاون بمجالات الحماية واللجوء، بما فى ذلك الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الأوروبية وخبرات دول فى المنطقة، إضافة إلى التركيز على دعم القدرات ومساندة الجهود المصرية لاستضافة اللاجئين.


مخيم اللاجئين

اللاجئين السوريين

لبنان

سوء الأحوال الجوية

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