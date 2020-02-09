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بعد وصول المصابين لـ37198 مصابا..

فيديو.. عناصر الحجر الصحى بالصين تقتحم منازل المشتبه بإصابتهم بكورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 10:52 ص
فيديو.. عناصر الحجر الصحى بالصين تقتحم منازل المشتبه بإصابتهم بكورونا سحب مصاب بالكورونا بالقوة
هند المغربي

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أوضح فيديو الإجراءات المشددة التي تتبعها السلطات الصينية لوضع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالحجر الصحي، خوفاً من زيادة أعداد الضحايا والمصابين بالفيروس، حيث ارتفع عدد الوفيات بالفيروس القاتل، الأحد، إلى 811 في الصين، فيما تم تسجيل أكثر من 37 ألف إصابة.

ويبدو أن مقطع الفيديو الذى نشره موقع "فضائية الحدث" تم التقاطه بواسطة أحد الأشخاص الذين شهدوا الواقعة، بمدينة جيانجسو الصينية، حيث ظهر عدد من أفراد الحجر الصحي، المرتدين لكامل الملابس الواقية من العدوى، وهم يقتحمون إحدى الشقق السكنية ويجذبون بعض الأشخاص بالقوة إلى خارج المسكن، على الأغلب هم مشتبهون بإصابتهم بالفيروس القاتل وأتوا من مدينة ووهان، مصدر الوباء، وهربوا من الحجر الصحي الذي يستغرق نحو أسبوعين.

واضطرت السلطات للتدخل لإرغامهم على دخول الحجر الصحي بالقوة، فيما ظهر أحدهم وهو يرتمي على الأرض لمقاومتهم، لكن مقاومته الشديدة لم تصمد طويلا، أمام كثرة عدد العناصر التابعة لسلطات الحجر الصحي، وقوتهم البدنية، حيث نجحوا في النهاية في نقله إلى المستشفى.

 

وتلجأ السلطات الصينية لعزل كافة المصابين المحتملين لمدة 14 يوماً، هي فترة الحضانة الخاصة بالفيروس، حيث تكون العدوى بالفيروس في أوجها وتخوض  السلطات الصينية تخوض سباقاً قاسياً ضد الزمن لوقف انتشار فيروس كورونل القاتل.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 811 شخصا في الصين، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء "سارس" في العامين 2002-2003 في العالم أجمع.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 81 شخصاً إضافياً في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، كما سجّلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 شخصا.


كورونا

الصين

فيروس كورونا

مصابي كورونا

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