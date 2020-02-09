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فى أول يوم بالترم..المدرسة المصرية اليابانية بطهطا تستقبل طلابها بـ"البلالين"

الأحد، 09 فبراير 2020 09:57 ص
فى أول يوم بالترم..المدرسة المصرية اليابانية بطهطا تستقبل طلابها بـ"البلالين" المدرسة المصرية اليابانية تستقبل طلابها ب"البلاليين"
كتب محمود طه حسين

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وضعت المدرسة المصرية اليابانية بطهطا بمحافظة سوهاج "بلالين" فى الفصول على المقاعد احتفالا ببدء الفصل الدراسى الثانى لنشر البهجة والسعادة على الطلاب لحظة دخولهم الفصول، كما وضعت المدرسة كتب ومقررات الترم الثانى لكل طالب أمام المكان المخصص له على الديسك.
 
 
وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسى، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.
 
 
وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.
 
 
وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على التوكاتسو، وهى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.
 
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التربية والتعليم

أنشطة التوكاتسو

الترم الثانى

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