سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.."المصرية اللبنانية" تنظم ندوة عن التيسيرات الضريبية الجديدة والميكنة

الأحد، 09 فبراير 2020 11:22 م
غدا.."المصرية اللبنانية" تنظم ندوة عن التيسيرات الضريبية الجديدة والميكنة رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة تعريفية عن المنظومة الضريبية الجديدة غدا الاثنين، بحضور  رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
 
وقال المهندس فتح الله فوزي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص بالتيسيرات الضريبية الجديدة للممولين وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية بحضور رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث، ورجب محروس مدير عام البحوث الضريبية ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ولبنان.
 
واكد فوزي ،  أن الجمعية المصرية اللبنانية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها لتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
 
وأضاف المهندس أحمد سرحان  ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة علي تقديم كافة التيسيرات والخدمات للممولين من خلال تقديم الاقرارات إلكترونيا بكل سهولة بجانب ميكنة كافة الإجراءات ونشر الوعي الضريبي وتقديم الدعم الفني لحل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه الممولين.
 
وأشار سرحان، أن نشر الوعي الضريبي يأتي في مقدمة أولويات خطة عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية والتوعية بالمنظومة الجديدة للخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب وكيفية التسجيل بها والتعامل مع الاقرارات إلكترونيا وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية.
 

المنظومة الضريبية

الضرائب

اخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة