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عودة 34 برازيليا من ووهان الصينية غير مصابين بفيروس "كورونا"

الأحد، 09 فبراير 2020 09:52 م
عودة 34 برازيليا من ووهان الصينية غير مصابين بفيروس "كورونا" تفشى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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وصلت مجموعة من 34 مواطنًا برازيليًا إلى ولاية (جوياس) غربي البرازيل ، بعد نقلهم على طائرات عسكرية من مدينة (ووهان) الصينية بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وقالت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، الأحد، إنه لم تظهر علامات التلوث بالفيروس على أي شخص من الوافدين الجدد إلى أرض الوطن، مضيفة أنه من المتوقع أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 18 يومًا وسيتم عزلهم في مقر مؤقت.

وأوضحت الحكومة البرازيلية أنها قد اتخذت الإجراءات الصارمة لعزل هؤلاء الرعايا المرحلين إلى الوطن الذين وصلوا إلى القاعدة الجوية البرازيلية المعروفة باسم "أنابوليس" بولاية /جوياس/ في وقت سابق اليوم.

وردًا على الانتقادات العامة بأن إجراءات الحجر الصحي في غاية القسوة، قال حاكم بولاية /جوياس/، رونالدو كايادو، لوكالة الأنباء الحكومية في البلاد "لقد حددت البرازيل بروتوكولًا قد أصبح مثالًا لبقية العالم

من جهة أخرى ، قال البنك المركزى الصينى، اليوم الأحد، إنه سيقدم 300 مليار يوان "43 مليار دولار"، لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد وأصاب عشرات الآلاف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أوضح بنك الشعب الصينى، فى بيان نشره على موقعه، إنه سيقدم أول شريحة من حزمة التمويل لصناديق إعادة الإقراض الخاصة غدا الاثنين، مشيرا إلى أنه سيدعم المؤسسات المالية لتوفير القروض للكيانات والشركات الرئيسية المشاركة في التصدي والوقاية من الوباء.

 


البرازيل

فيروس كورونا

كورونا

مدينة ووهان

الصين

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