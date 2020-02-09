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علامات تظهر علي الجسم تشير بأمكانية الإصابة بالسرطان .. أعرفها

الأحد، 09 فبراير 2020 04:00 ص
علامات تظهر علي الجسم تشير بأمكانية الإصابة بالسرطان .. أعرفها السرطان-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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في جسمك مرض خبيث..هذا ما يطلق علي الشخص المصاب بمرض السرطان،  ففي بعض الأحيان يكون دون علامات واضحة أو الأعراض، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أغرب العلامات التي تشير إلي الإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لموقع "the healthy". 
 
أثبتت العديد من الدرسات الطبية، أنه في حالة اكتشاف السرطان مبكرا فهذا يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير، ولذا يجب التعرف علي العلامات الخاصة بمرض السرطان ومنها: 
 

-الإصابة بالنزيف

 
 
 
في حالة إصابتك بنزيف غيرطبيعي فهنا يجب الذهاب للطبيب، لأنه في حالة نمو خلايا السرطان أي الخلايا الخبيثة فتسبب في عدم نمو الخلايا الأخرى الطبيعية، وهنا يتعرض الجسم للنزيف، ويعد النزيف من أبرز علامات السرطان، ويكون النزيف في البول أوالمستقيم أو من الرئة. 
 
 

-فقدان الوزن غير المبرر

تعرض الجسم لفقدان الوزن غير المبرر علامة علي الإصابة بالسرطان، فهذا دليل علي عدم امتصاص الجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم،فهنا تكون علامة علي الإصابة بالسرطان ويجب الذهاب للطبيب فورا. 
 
 

-الشعور بالتعب

إذا شعرت بالتعب بعد قضاء ليلة طويلة من الراحة، فهناك يكون الجسم يعطيك بعض العلامات أنه متعب، وأنه يستخدم كا طاقته في التخلص من الفيروسات والخلايا التي تشن الهجوم عليه، وأيضا إذا استمر هذا التعب لفترة طويلة فعليك الذهاب للطبيب.
 
 

- السعال المستمر

التعرض للسعال المستمر دون مبرر للإصابة به ويستمر لفترات زمنية طويلة، فهنا يجب الذهاب للطبيب لمعرفة السبب وراء ذلك، فقد يكون علامة علي الإصابة بسرطان الرئة ويجب الالحاق بحالتك مبكرا.
 
 

-عسر الهضم

في حالة انك تستيقظ يوميا من النوم وانت تشعر بالحموضة وعسر الهضم، لذا عليك توخي الحذر لانه قد يكون علامة علي إصابتك بسرطان المعدة أو الفولون أو المريء.
 
 

السرطان

الاصابة بالسرطان

النزيف

التهاب

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