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عزل 8 ركاب بالمطار قادمين من نيروبى ودار السلام بسبب شهادات الحمى الصفراء

الأحد، 09 فبراير 2020 02:02 م
عزل 8 ركاب بالمطار قادمين من نيروبى ودار السلام بسبب شهادات الحمى الصفراء مطار القاهره -ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 8 ركاب من جنسيات مختلفة فور وصولهم من نيروبى ودار السلام، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
 
صرحت مصادر بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من نيروبى ودار السلام، فوجئ أطباء الحجر الصحى فور وصولهم صالة المطار بعدم حمل 8 ركاب من جنسيات وإعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى .
 
وأضافت المصادر أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أمر بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .
 
يذكر أن  وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .
 
وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.
 

مطار القاهرة

الحجر الصحي

الحمي الصفراء

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