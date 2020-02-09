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صور.. وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير شركات "النصر للمواسير" و"المطروقات" و"ميتالكو"

الأحد، 09 فبراير 2020 11:39 ص
صور.. وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير شركات "النصر للمواسير" و"المطروقات" و"ميتالكو" وزير قطاع الاعمال خلال الزيارة
كتب عبد الحليم سالم

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قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركات النصر لصناعة المواسير الصلب والنصر لصناعة المطروقات والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل إصلاح وتطوير هذه الشركات لانتشالها من عثرتها، وذلك في إطار جولات المتابعة الميدانية للوقوف على أحوال الشركات التابعة.
 
ويأتي هذا بالتزامن مع انتهاء دراسات التقييم الفني لمصانع الشركات الثلاث وتحديد آليات التطوير، والتي قامت بها شركة "RCG" الاستشارية السويسرية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية.
 
واستهل الوزير زياراته بلقاء إدارات الشركات والقيادات التنفيذية، حيث استمع إلى شرح توضيحي حول نشاط كل شركة ومنتجاتها والتحديات الراهنة ومقترحات التطوير، بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وعدد من قيادات الوزارة.
 
كما استعرض هشام توفيق تقارير شركة RCG الاستشارية بشأن ما انتهت إليه الدراسات التي قامت بها حول هذه الشركات والتوصيات الصادرة عنها، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والتقييم الفني الشامل لخطوط الإنتاج، وتصورات التطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها والتكلفة الاستثمارية.
 
وخلال زيارته للشركات، قام الوزير بجولة تفقدية داخل معارض منتجات الشركات وكذلك الأقسام والمصانع وخطوط الإنتاج، حيث تابع كافة مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية.
 
وأشاد الوزير بجهود العاملين ومهارتهم، موجها بسرعة البدء في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لهذه الشركات وإحلال وتجديد بعض الماكينات مع ضرورة الاهتمام بتحسين أساليب التسويق والبيع وإضافة منتجات جديدة، وتنمية الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
 
وفي هذا السياق، أكد الوزير حرص الوزارة على إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها طالما توفرت عوامل ومقومات النجاح وثبتت جدوى التطوير.
 
 
الاستماع لموقف الشركات
الاستماع لموقف الشركات

الوزير ورئيس القابضة المعدنية
الوزير ورئيس القابضة المعدنية

الوزير مع القيادات العمالية
الوزير مع القيادات العمالية

الوزير يتابع موقف عدد من الشركات
الوزير يتابع موقف عدد من الشركات

جانب من جولة هشام توفيق
جانب من جولة هشام توفيق

هشام توفيق ومدحت نافع
هشام توفيق ومدحت نافع

وزير قطاع الاعمال خلال الزيارة
وزير قطاع الاعمال خلال الزيارة

 


وزير قطاع الاعمال

القابضة المعدنية

ميتالكو

النصر للمواسير

للمطروقات

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