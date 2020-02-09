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صور.. محافظ شمال سيناء يشارك فى توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس

الأحد، 09 فبراير 2020 09:25 ص
صور.. محافظ شمال سيناء يشارك فى توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس توزيع التابلت
شمال سيناء - محمد حسين

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شارك اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى توزيع التابلت المدرسى على الطلبة بمدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية بنات والشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين بحى المساعيد بالعريش فى أول أيام الدراسة التى انطلقت اليوم على مستوى مدارس المحافظة بعد بدايتها بشكل جزئى أمس فى مدارس وسط سيناء ومدارس الفترتين بالعريش وبئر العبد.

وشارك محافظ شمال سيناء توزيع التابلت ،حمزه رضوان مدير عام التعليم وقيادات تعليمية، ووجه المحافظ بإلغاء الطابور الصباحي نظرا لسقوط الأمطار، وقام بجولة متابعة داخل الفصول .

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى توزيع التابلت، إن شمال سيناء من أول محافظات الجمهورية التى تم فيها توزيع أجهزة التابلت على الطلبة فى إنجاز لمنظومة عملية تعليمية تتواصل بنجاح بالمحافظة، وأن مدارس شمال سيناء تشهد أعمال تطوير متلاحقه تؤكد اهتمام الدولة بها، وأن المدارس أصبحت تشهد مستوى متقدم من اختبارات الطلبة الابتدائي لاجتياز مستوى متقدم عالميا فى اللغة الإنجليزية، ووجه رساله للطلبة أكد فيها على ضرورة تقدير الاهتمام بهم والاستجابة لمتطلباتهم الدراسية .

وسبق مشاركة المحافط فى انطلاقة أول يوم دراسى إصداره 4 قرارات تقديرا منه لأداء المعلمين خلال النصف الأول من العام الدراسى، وهى رفع الجزاءات الموقعة على مدراء المدارس نتيجة تقارير المتابعة خلال الفصل الدراسى الأول، ورفع الجزاءات الموقعة على العاملين المتغيبين عن العمل مع بداية اليوم اثناء مرور لجنة المتابعة واحتساب يوم الغياب إجازة عارضة لكل منهم، وتخفيض الجزاء الموقع على حالات ترك العمل بالمدارس ليكون 3 ايّام بدلا من 5 ايّام، والتنبيه بالالتزام والانضباط أثناء الفصل الدراسى الثانى وفى حالة عدم الانضباط سيتم تشديد الجزاءات على المخالفين .

وقال حمزه رضوان مدير عام التعليم بشمال سيناء، إن مدارس المحافظة يبلغ عددها 532 مدرسة مقيد بها عدد 96 ألف 264 طالبًا وطالبة ، ويعمل بها  نحو 9 آلاف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية علي مستوي المحافظة، لافتا إلى لتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية ، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وأضاف أن الدراسة بدأت أمس فى مدارس مركزي الحسنة ونخل، بجانب 8 مدارس في مدينة العريش و6 مدارس في مدينة بئر العبد ومدرستين في بئر العبد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وتواصل فى المدارس الثانوية التى بدأت فيها الدراسة عملية توزيع 2796 جهاز تابلت بمشتملاته علي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام في مختلف مدارس المحافظة، بعد  الانتهاء من تفعيل الأجهزة بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وبدورهم أعرب طلبة المدارس الثانوية عن سعادتهم بتسلمهم أجهزة التابلت اليوم، وقالت سما محمد الطالبة بمدرسة المساعيد الثانوية بنات، انها تسلمت الحهاز اليوم وهو اضافة مهمة لها لتسهيل التحصيل الدراسى، وسبق تسلمها عملية تدريب على استخدامه .

وتزامنا مع انطلاق الدراسة اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اتخاذها اجراءات وقاية احترازية بالمدارس خلال الفصل  الدراسي الثاني 2020 تزامنا مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد .

 

 

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محافظ شمال سيناء 

 

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محافظ شمال سيناء 

 

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محافظ شمال سيناء 

 

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محافظ شمال سيناء 

 

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محافظ شمال سيناء 

 

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محافظ شمال سيناء 

 

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محافظ شمال سيناء 

 


شمال سيناء

العريش

محافظ شمال سيناء

العام الدراسى الجديد

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