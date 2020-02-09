صور.. طالبة بسوهاج تبتكر سبيكة من المخلفات لعزل الحرارة وتوفير طاقة كهربائية

سوهاج – عمرو خلف

ابتكرت أروى محمد محمود 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج سبيكة من مخلفات البيئة عازلة للحرارة، وتقوم بعزل المبانى السكنية أو غيرها، وصعدت إلى نهائى الجمهورية بعد فوزها فى مسابقة الايسف المؤهلة لنهائيات العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم والدكتور إبراهيم حمد الله المشرف العام على الطلاب المخترعين ووليد جلال مسئول البحث العلمى بالمركز والدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الموهوبين بجامعة سوهاج .

التقى "اليوم السابع" الطالبة أروى محمد حيث قالت، إن الفكرة تولدت لديها للاستفادة من مخلفات البيئة والتى تشكل مساحة كبيرة من مساحة مصر وإعادة تدويرها مرة أخرى عن طريق سبيكة وتصنيعها عازلة لدرجة الحرارة سواء فى الصيف أو الشتاء، وقد توجهت بمشروعها إلى المركز الاستكشافى للعلوم بسوهاج وعرضه على الدكتور إبراهيم حمد الله المشرف العام على الطلاب المخترعين وقام بتشجيعها وعمل التجارب اللازمة بعد صعودها لنهائى الجمهورية .

فيما قال الدكتور إبراهيم حمد الله حسن المشرف العام على الطلاب المخترعين بالمركز الاستكشافي بسوهاج، إن عنوان المشروع العوازل الحرارية من مخلفات البيئة، حيث توصلت المخترعة أروى الى ابتكار سبيكة جديدة من نوى النخيل وكسر الزجاج وتم تجربة السبيكة بالمركز الاستكشافي بسوهاج ولها القدرة على عزل الحرارة بنسبة عالية جدا، كما أنها تتميز بسعرها الرخيص، وتم حساب التكلفة للمتر الواحد لا يزيد عن 20 جنيها، وتعتبر طفرة علمية فى مجال الطاقة الحرارية، حيث يمكنها توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة من خلال التكييف بتشغيله لمدة ساعة واحدة كل 12 ساعة سواء على البارد أو الساخن فهى تحتفظ بالبرودة كما تحتفظ بالحرارة ويمكن استخدام السبيكة فى أوانى الطبخ وعمل أوانى للحفاظ على الأطعمة فى نفس الحرارة لساعات طويلة.

وأضاف المشرف العام على الطلاب المخترعين، أن الابتكار حصل على تقرير من كلية العلوم بسوهاج بقابلية التطبيق ورخص المواد المستخدمة، كما أنه فاز على مستوى محافظة سوهاج فى مسابقة آيسف 2020 وتم تصعيد المشروع لتمثيل محافظة سوهاج فى نهائيات الجمهورية المؤهلة لنهائيات العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيما قال ماهر عبد الخالق مديرعام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن بحث الطالبة أروى من أهم الأبحاث فى مجال البيئة والطاقة، موجها الشكر إلى الدكتور رأفت الخطيب الأستاذ بكلية العلوم بسوهاج على دعمه لطلاب التعليم قبل الجامعى من خلال بروتوكول التعاون مع كلية العلوم بسوهاج ووحدة الموهوبين بجامعة سوهاج لدعم طلاب المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج

فيما قال وليد جلال محمد مسئول البحث العلمى بالمركز، إن بحث أروى من أهم الأبحاث فى مجال البيئة وتم مراجعة خطوات البحث العلمى بالمركز الاستكشافي بسوهاج حيث أن الطالبة تعتبر من أقوى المخترعين بالمركز الاستكشافي بسوهاج لفوزها بمركز متقدم فى مجال البيئة بمعرض ايسف 2020 .











































