صور..حى غرب شبرا الخيمة: العقار المنهار صدر له قرار ترميم وإخلائه من السكان

أعلنت نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أن العقار المنهار والكائن بمنطقة الشرقاوية بالحى، منزل قديم ومكون من 3 طوابق وهو باسم ورثة حسين متولى مهران، مشيره إلى أن تلك العقار صدر له قرار ترميم من قبل، وتم التنبيه على السكان القاطنين به بإخلائه إلا أنهم لم ينصعوا لذلك حتى سقط العقار دون أى خسائر بشرية.
وأضافت رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية للمبانى الأيلة للسقوط لهدم المنزل وتم اخلائه تماما من السكان.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية لمكان الواقعة، وتبين أن المنزل قديم وأنه لا توجد خسائر بالأرواح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وكان لقي طفل مصرعه بحادث تصادم بشبرا الخيمة، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما ولم يستدل معه اي أي أوراق تثبت هويتة وتم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام وضبط السائق المتسبب بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفل يبلغ من العمر 12عاما مجهول الهوية، إثر حادث تصادم سيارة به أثناء عبور شارع بدائرة القسم .
تم نقل جثة المتوفى لمستشفي ناصر العام والتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها بنشر صورة الطفل العثور علي أهليته وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وجرى الإجلاء وإرسال سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة ببنها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص، أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
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