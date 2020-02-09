سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..حى غرب شبرا الخيمة: العقار المنهار صدر له قرار ترميم وإخلائه من السكان

الأحد، 09 فبراير 2020 11:23 م
صور..حى غرب شبرا الخيمة: العقار المنهار صدر له قرار ترميم وإخلائه من السكان العقار المنهار بشبرا الخيمة
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أن العقار المنهار والكائن بمنطقة الشرقاوية بالحى، منزل قديم ومكون من 3 طوابق وهو باسم ورثة حسين متولى مهران، مشيره إلى أن تلك العقار صدر له قرار ترميم من قبل، وتم التنبيه على السكان القاطنين به بإخلائه إلا أنهم لم ينصعوا لذلك حتى سقط العقار دون أى خسائر بشرية.
 
وأضافت رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية للمبانى الأيلة للسقوط لهدم المنزل وتم اخلائه تماما من السكان.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة.
 
وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية لمكان الواقعة، وتبين أن المنزل قديم وأنه لا توجد خسائر بالأرواح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكان لقي طفل مصرعه بحادث تصادم بشبرا الخيمة، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 12 عاما ولم يستدل معه اي أي أوراق تثبت هويتة وتم نقل الجثة لمستشفي ناصر العام وضبط السائق المتسبب بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفل يبلغ من العمر 12عاما مجهول الهوية، إثر حادث تصادم سيارة به أثناء عبور شارع بدائرة القسم .

تم نقل جثة المتوفى لمستشفي ناصر العام والتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها بنشر صورة الطفل العثور علي أهليته وتولت النيابة التحقيق.
 
وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وجرى الإجلاء وإرسال سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة ببنها.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص، أعلى الطريق الحر اتجاه بنها، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (1)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (2)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (3)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (4)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (5)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (7)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (8)
 
العقار المنهار بشبرا الخيمة (9)
 
 
 
 
 
 

انهيار منزل

القليوبية

اخبار مصر

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة