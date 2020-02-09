صور..حى غرب شبرا الخيمة: العقار المنهار صدر له قرار ترميم وإخلائه من السكان

القليوبية - نيفين طه

أعلنت نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أن العقار المنهار والكائن بمنطقة الشرقاوية بالحى، منزل قديم ومكون من 3 طوابق وهو باسم ورثة حسين متولى مهران، مشيره إلى أن تلك العقار صدر له قرار ترميم من قبل، وتم التنبيه على السكان القاطنين به بإخلائه إلا أنهم لم ينصعوا لذلك حتى سقط العقار دون أى خسائر بشرية.

وأضافت رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية للمبانى الأيلة للسقوط لهدم المنزل وتم اخلائه تماما من السكان.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية التابعة لحى غرب شبرا الخيمة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية لمكان الواقعة، وتبين أن المنزل قديم وأنه لا توجد خسائر بالأرواح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.