صور.. حقيقة صور وقوف أطفال فى مياه الصرف الصحى بمعهد المندورة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تداول نشطاء صورة لأطفال بمعهد المندورة الأزهرى التابع لإدارة دسوق الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، يقفون بفناء المعهد فى مياه الأمطار، المختلطة بالصرف الصحى، مما أثار غضب عدد من الأهالى، وتبين أن من قام بتصويرها أحد العاملين بالمعهد.

قال أحمد سلطان رئيس الوحدة المحلية بقرية المندورة، أنه طالب عدة مرات شيخ معهد المندورة الأزهرى، رفع الفناء لأنه منخفض، مما يؤدى لدخول مياه الأمطار أو الصرف من الباب الخلفى للمعهد، ولم يجد استجابه.

وأضاف سلطان، كان متواجد بالمعهد يومى الثلاثاء والأربعاء، وتم رفع المياه منه، ونظراً لانخفاض مستوى مدخل البوابة الخلفية للمعهد، تدخل مياه الأمطار والصرف له، مطالباً الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية برفع الفناء، حماية للأطفال.

في حين قال الشيخ أشرف النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لـ" اليوم السابع "، أنه تواصل مع شيخ المعهدين وأكد له أن الأمطار هطلت على القرية مثلها مثل بقية قرى المحافظة، ولم يقف التلاميذ طابور نظراً لهطول أمطار ووجود مياه فى فناء المعهد.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية بقرية المندورة لـ " اليوم السابع"، أنه جارى العمل فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى من مشروع منحة الاتحاد الأوروبى لارتفاع المياه الجوفية، خاصة أن القرية يجاورها مصرف المندورة الغربية التابع لهندسة صرف سيدي سالم، وعند ارتفاع منسوب المياه فى المصرف ترتد على المواطنين بالقرية، لذا تم إدراجها فى مشروع الصرف الصح ىأفاق 2020، وجارى تنفيذه كمنحه من الاتحاد الأوروبي، ونسبة تنفيذ الأعمال 97%، وفي الأول ابريل المقبل سيتم البدء فى ضخ مياه الصرف الصحى من قرية المندورة للقرية الأم أبو مندور وضخها على المحطة بكنيسة الصرادوسي.

وأضاف سلطان، كان متواجد بالمعهد يومى الثلاثاء والأربعاء، وتم رفع المياه منه، ونظراً لانخفاض مستوى مدخل البوابة الخلفية للمعهد، تدخل مياه الأمطار والصرف له، مطالباً الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية برفع الفناء، حماية للأطفال.

في حين قال الشيخ أشرف النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لـ" اليوم السابع "، أنه تواصل مع شيخ المعهدين وأكد له أن الأمطار هطلت على القرية مثلها مثل بقية قرى المحافظة، ولم يقف التلاميذ طابور نظراً لهطول أمطار ووجود مياه فى فناء المعهد.