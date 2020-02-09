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صور.. حضور مرتفع للطلاب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 08:31 ص
صور.. حضور مرتفع للطلاب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسى الثانى
كتب ــ محمود طه حسين

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شهدت المدارس حضور مرتفع للطلاب فى أول يوم بالفصل الدراسى الثانى والذى انطلق رسميا أمس السبت، فى عدة محافظات ومدارس فقط، فيما استقبلت جميع  المدارس اليوم الأحد، طلابها، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع اى حالة إعياء تظهر بين الطلاب، مع المحافظة على نظافة الفصول ودورات المياه وتوفير وسائل النظافة.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب إلى جميع المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي،  وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المدرسين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

وذكر الدكتور رضا حجازى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس، ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا أنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.

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