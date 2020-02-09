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صور.. جرس الحصة ضرب.. 54 ألف مدرسة تستقبل طلابها فى ثانى أيام الترم الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 08:04 ص
صور.. جرس الحصة ضرب.. 54 ألف مدرسة تستقبل طلابها فى ثانى أيام الترم الثانى الفصل الدراسى الثانى - مدارس
كتب ـ محمود طه حسين

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انطلق اليوم الأحد الفصل الدراسى الثانى بكامل قوته العددية من طلاب ومعلمين، حيث استقبلت قرابة 54 ألف مدرسة طلابها فى ثانى أيام الترم الثانى وسط حضور كبير للطلاب وأولياء أمورهم، حيث طمأنة المدارس طلابها من عدم وجود أى أوبئة أو أمراض، مؤكدة أن هناك احتياطات وضوابط للتعامل مع أى حالات أنفلونزا تظهر بين الطلاب.

واستقبلت المدارس الترم الثانى بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، مؤكدة حرصها على انضباط التلاميذ وعدم التغيب عن الدراسة، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

وذكر الدكتور رضا حجازى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا أنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.

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