صور.. انتظام الدراسة بالترم الثانى داخل 1300 مدرسة بمحافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت مدارس أسوان، اليوم الأحد، الطلاب بجميع المراحل التعليمية بالمدارس على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع ما بين وزارتى التربية والتعليم، والداخلية للتأمين الشرطى خارج المدارس فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، حيث انتظمت الدراسة داخل بـ1300 مدرسة، بعد أن انطلقت أمس السبت، بشكل جزئى فى 84 مدرسة فقط، وهى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة لخفض الكثافة الطلابية بالفصول من أجل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، وخاصة بعد موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالموافقة على طرح إنشاء 6 مدارس بعدد 73 فصل وبتكلفة إجمالية 36,2 مليون جنيه ، كما سيتم بالتوازى أيضاً تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصل وبتكلفة إجمالية 52,2 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم أيضاً تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بعدد 123 فصل وبتكلفة 62 مليون جنيه، كما سيتم أيضاً طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على الانتهاء من تسليم 2550 تختة جديدة طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث تم توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف مدير عام التربية والتعليم، بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة مع بدء الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بجانب سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، مطالباً بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 77,5 % وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم والمهندس هشام عطية مدير منطقة أسوان للأبنية التعليمية.



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