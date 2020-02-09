سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انتظام الدراسة بالترم الثانى داخل 1300 مدرسة بمحافظة أسوان

الأحد، 09 فبراير 2020 09:43 ص
صور.. انتظام الدراسة بالترم الثانى داخل 1300 مدرسة بمحافظة أسوان طابور الصباح فى أول يوم دراسى بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت مدارس أسوان، اليوم الأحد، الطلاب بجميع المراحل التعليمية بالمدارس على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع ما بين وزارتى التربية والتعليم، والداخلية للتأمين الشرطى خارج المدارس فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، حيث انتظمت الدراسة داخل بـ1300 مدرسة، بعد أن انطلقت أمس السبت، بشكل جزئى فى 84 مدرسة فقط، وهى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة لخفض الكثافة الطلابية بالفصول من أجل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، وخاصة بعد موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالموافقة على طرح إنشاء 6 مدارس بعدد 73 فصل وبتكلفة إجمالية 36,2 مليون جنيه ، كما سيتم بالتوازى أيضاً تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصل وبتكلفة إجمالية 52,2 مليون جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم أيضاً تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بعدد 123 فصل وبتكلفة 62 مليون جنيه، كما سيتم أيضاً طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على الانتهاء من تسليم 2550 تختة جديدة طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث تم توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف مدير عام التربية والتعليم، بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة مع بدء الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بجانب سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، مطالباً بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 77,5 % وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم والمهندس هشام عطية مدير منطقة أسوان للأبنية التعليمية.

التلاميذ-داخل-المدارس
التلاميذ-داخل-المدارس

 

التلاميذ-فى-الطابور-الصباحى
التلاميذ-فى-الطابور-الصباحى

 

التلاميذ-فى-أول-يوم-دراسى
التلاميذ-فى-أول-يوم-دراسى

 

التلاميذ-يدخلون-للمدرسة
التلاميذ-يدخلون-للمدرسة

 


الفصل الدراسى الثانى

مدارس اسوان

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اسوان

تعليم اسوان

وزارة التربية والتعليم باسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتظام أول يوم دراسى بالترم الثانى فى 3060 مدرسة بالشرقية

الأحد، 09 فبراير 2020 08:40 ص

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

الأحد، 09 فبراير 2020 08:31 ص

أعلام مصر تزين مبانى الكليات والحرم الرئيسى بجامعة عين شمس استعدادا لاستئناف الدراسة.. الكليات تسابق الزمن لإنهاء كافة التجديدات بالمدرجات والمعامل وإعلان الجداول الدراسية.. وتوعية للوقاية من فيروس "كورونا"

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

الأحد، 09 فبراير 2020 06:00 ص

دراسة: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى يقلدون عادات الأكل من الأصدقاء

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال وعودة المدارس.. فيديو

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة البلطجة داخل المدارس والجامعات

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة.. وانتهاء حالة عدم الاستقرار بالطقس اليوم

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

زى النهاردة.. إيفونا يتلاعب بدفاع الزمالك والأهلى يفوز بالقمة بهدفين

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

رجعوا التلامذة .. 54 ألف مدرسة تستقبل الطلاب في الترم الثانى

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

السيسى يلتقى سكرتير الأمم المتحدة..وجوتيريش يشيد بمكانة مصر

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

صور.. حضور كبير للطلاب فى الترم الثانى..والتعليم تؤكد انتظام الدراسة

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة