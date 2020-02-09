صور.. الهروب من الجحيم.. رحلة لإنقاذ البريطانيين من ووهان بؤرة انتشار كورونا

كتبت أمل علام

نشرت صحيفة" The Sun " البريطانية، صور لرحلة إقلاع البريطانيين العالقين فى ووهان، وحتى وصولهم إلى قاعدة سلاح الجو الملكى البريطانى ثم نقلهم إلى الحجر الصحى فى "ميلتون كينيز"، بالقرب من حدود لندن.



خلال نزولهم من الطائرة

وتم عزل الحجر الصحى لأكثر من 200 شخص تم إجلاؤهم اليوم بعد وصولهم إلى بريطانيا على متن رحلة الإنقاذ الأخيرة من ووهان، حيث وصلت الطائرة، الثانية والأخيرة المستأجرة من قبل الحكومة البريطانية، إلى سلاح الجو الملكى البريطانى "بريز نورتون"، قبل أن يتم تجميع الركاب بأقنعة الوجه على الحافلات المتجهة إلى "ميلتون كينيز".



دخول الباص مكان الحجر الصحى

كان على متن الطائرة 105 مواطن بريطانى وأفراد أسرهم، مع 95 مواطنًا أوروبيًا، وكان هناك فريق مكون من 13 من العاملين والطاقم الطبى على متن الطائرة.



نقل البريطانيين من المطار

سيتم إيواء المجموعة فى فندق كينتز، وهو مركز مؤتمرات وفندق، لمدة أسبوعين فى محاولة لوقف أى انتشار للفيروس القاتل، شوهد الركاب وهم يرتدون أقنعة الوجه حيث تم إيصالهم من الطائرة إلى حافلات الانتظار قبل وصولهم فى النهاية إلى أماكن إقامتهم، وقد قابلهم المسعفون واللوازم بما فى ذلك الملابس ومستلزمات النظافة.



اثناء نزولهم من الباص

أودى فيروس كورونا الآن بحياة أكثر من الحالات التى تسبب بها تفشى مرض سارس عام 2003، حيث ارتفع عدد القتلى فى العالم إلى أكثر من 800 شخص حتى يوم أمس، واستمرت المخاوف من انتشار الفيروس القاتل حيث تم تسجيل الحالة الرابعة فى المملكة المتحدة اليوم، حيث أن رحلة اليوم هى الطائرة الأخيرة لمغادرة المدينة الصينية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الترحيب بهم اليوم فى الحجر الصحى بخطاب، يدركون أن 14 يومًا من المحتمل أن تكون "صعبة".



تم وضع الامدادات للبريطانيين من ووهان

وقالت خدمة الإسعاف إن وجود المجموعة فى ميلتون كينيز، لا يشكل خطراً على السكان المحليين.

وأضافت، تم اختيار الموقع المحلي لأنه يوفر أماكن إقامة ملائمة وغيرها من المرافق لأولئك الذين يعودون من ووهان أثناء إقامتهم في ميلتون كينيز، كما يسمح بمراقبة صحتهم بانتظام ولديهم المرافق الطبية اللازمة في متناول اليد إذا لزم الأمر، سيرتدى جميع الموظفين العاملين فى المنشأة معدات الوقاية المناسبة فى جميع الأوقات، تم نقل البريطانيين الذين عادوا في رحلة الشهر الماضى إلى مستشفى أرو بارك في ويرال، تم اختيار الموقع المحليىلأنه يوفر أماكن إقامة مناسبة وغيرها من المرافق، ويأتى ذلك بعد إصابة 5 بريطانيين بينهم طفل فى التاسعة من عمره.



صورة للغرف التى سينزل فيها البرطانيين القادمين من ووهان

وفي الوقت نفسه، أظهرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها قد انخفض خلال اليومين الماضيين، وهو ما رحب به الخبراء بحذر.

تشير الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم الإبلاغ عن حوالى 3900 حالة جديدة فى جميع أنحاء العالم فى 5 فبراير و3700 في 6 فبراير و 3200 فى 7 فبراير الغالبية العظمى من الصين، لكن الخبراء حذروا من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا يمثل انخفاضًا فعليًا في الحالات أو ما إذا كان الانخفاض سيثبت استمراره.

من جانبها قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أنه تم اختبار 620 شخصًا في المملكة المتحدة لفيروس كورونا اعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا يوم الجمعة، مع تأكيد 3 حالات، موضحة أن الشخص الثالث في بريطانيا الذي يتم تشخيصه بفيروس كورونا قد أصيب بالمرض في سنغافورة، حيث إنه رجل بريطاني في منتصف العمر، وهو أول مواطن بريطانى أصيب بالمرض، حيث أن الرجل قد تم تشخيصه فى برايتون وتم نقله إلى مستشفى سانت توماس في لندن، حيث توجد وحدة للأمراض المعدية.