صور.. المصايف بالإسكندرية : تعديل سور شاطئ جليم لعدم حجب رؤية البحر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، عن تعديل وضع سور شاطئ جليم بالإسكندرية، و ذلك في إطار حرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وسعيها المستمر في التواصل مع المواطنين.

و أشار بيان صادر من الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ، اليوم أنة تم تعديله للسور الحديدي لشاطئ جليم العام لتحسين مجال الرؤية على البحر طبقاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، موضحا أن هذا السور خاص بشاطئ جليم العام الذي يدار من خلال المحافظة ويخدم شريحة عريضة من المواطنين نظراً لإنخفاض قيمة تذاكر الدخول، وكان الهدف من هذا السور هو منع تسلل المارة إلى الشاطئ نهاراً وليلاً حفاظاً على ممتلكات رواد الشاطئ ومعدات الصيادين في تلك المنطقة.

وأشار جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية، إلى أنه تم تعديل في السور المقام ماهو ، لتحقيق رؤية واضحة للبحر ولحماية ممتلكات المواطنين من رواد هذا الشاطئ بنفس الوقت ، وذلك بالرغم من أن هذا السور مفرغ تماماً وغير حاجب للرؤية فقد تم تعديله وتخفيضه ليكون بشكل شبه أفقي بدلا من الرأسي، الامر الذي يسهم في تمتع المارة على الكورنيش برؤية البحر ويمنع النزول و التسلل إلى الشاطئ عبر سور الكورنيش للأسباب التي تم ذكرها سابقاً.

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارات هامة بشأنها أن تخلق كورنيش جديد للإسكندرية يتميز بالجمال و التناسق مع عدم حجب رؤية البحر، حيث شدد على إزالة كافة المخلفات و حجب رؤية البحر، و ذلك بعد أن تجاوزت مخالفات مستأجري الشواطئ ،شروط التعاقد التي أبرمت مع محافظة الإسكندرية ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، كما أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتشكيل لجنة هندسية وفنية تضم كل المختصين وذلك لوضع رؤية وتصور شامل للكورنيش، ودراسة كل ما يخص الكورنيش من منشآت وإعلانات ومظهر حضاري، على أن يتم تنفيذ تلك التصور عقب الانتهاء منه بالمشاركة مع مستأجري الشواطئ.

وأعلن محافظ الاسكندرية، أنه سيتم تخصيص شاطىء مجاني على أن تتولى المحافظة الإنفاق عليه ، وخاطب الشريف مستأجري الشواطئ على طول الكورنيش قائلا" نحن نحترم القانون ونحترم التعاقدات ولكن الأساس لنا هو احترام المواطن السكندرى.. نحن لا نريد الإضرار بأحد ولكن مجال رؤية البحر سيتم بالقانون ولابد من المشاركة من مستأجري الشواطيء في تحقيق ذلك".



سور شاطئ جليم



تعديل وضع السور



ازالة الحديد



