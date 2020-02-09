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"صدأ القمح".. فى برامج بمعهد بحوث أمراض النباتات

الأحد، 09 فبراير 2020 01:35 م
"صدأ القمح".. فى برامج بمعهد بحوث أمراض النباتات قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصل معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ عدة برامج تدريبة حول اهم أمراض القمح والمحاصيل الحقلية والبستانية وتعريف السلالات الفسيولوجية ، الوبائية و المقاومة الوراثية "خلال الشهر الجارى، والفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وبالجامعات.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد امراض النبات ، إن البرنامج يتناول أهم أمراض القمح بمصر و الخسائر الناتجة عنها وأهم أمراض القمح الحجرية وتعريف الصدأ الأصفر ووبائيته بمصر وتقنيات دراسة أصداء القمح واختبار الارجوت "عملى بالمعمل"، ويتناول البرنامج تقنيات حصر أصداء القمح وتعريف السلالات الفسيولوجية لصدا الأوراق وتدريب عملى بصوبة صدأ الأوراق بالجيزة – تعريف السلالات الفسيولوجية لصدا الساق وإدارة المكافحة المتكاملة لأصداء القمح – تدريب عملى بصوبة صدأ الساق بالجيزة.

واوضح مدير معهد أمراض النباتات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وبالجامعات المصرية المختلفة سواء كانت الحكومية والخاصة وكذلك مهندسى الشركات الزراعية المختلفة وذلك للارتقاء بمستواهم فى مجالات البرنامج المختلفة.

 كما انتهى معهد أمراض بحوث النباتات من تنظيم برنامج تدريبى بعنوان: "المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية " بمحافظة الدقهلية "محطة بحوث تاج العز".

وقال " خليل " إن البرنامج تناول أهم أمراض البنجر وطرق مكافحته - المكافحة المتكاملة لأمراض القمح - الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات فى مكافحة أمراض الفاكهة – النانو تكنولوجى ومكافحه بعض أمراض المحاصيل الحقلية - المكافحة المتكاملة لأهم الأمراض البكتيرية -المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الخضر - أهم أمراض البذور وطرق مكافحتها - الجديد فى مكافحة أمراض البقوليات.

واضاف أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة "باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – اخصائى زراعى ) وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم الأمراض النباتية المختلفة لاهم المحاصيل التى يتناولها البرنامج التدريبى .

 

 

 

 

 
 

 


امراض النبات

امراض القمح

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الصدأ الأصفر

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