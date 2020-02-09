"شباب القليوبية" تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بمراكز شباب المحافظة

وقال الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية، إنه إيمانا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا.

وأضاف، أنه يتم ذلك من خلال عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي يتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام، وبفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.

وأشار إلى أنه تطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. فيما قام الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه أيمن سعيد علي مدير ادارة الشئون القانونية بالمديرية بمتابعة مراكز شباب كفر منصور، وكوم الأطرون، وكفر عابد التابعة لإدارة شباب طوخ لتأكد من حسن سير العمل وانتظامه حيث تبين انتظام سير العمل بمراكز شباب كفر عابد و كوم الأطرون ووجود غياب جماعي لموظفي الفترة المسائية بمركز شباب كفر منصور.

وعلي صعيد آخر فقد تابع عملية تطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر منصور، و تبين استمرار الأعمال داخل المركز كما وجه بضرورة استثمار الأماكن غير المستغلة بالمراكز الثلاثة لزيادة الموارد الذاتيه لها.