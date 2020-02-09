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سقوط أمطار خفيفة على محافظتى القاهرة والجيزة

الأحد، 09 فبراير 2020 07:42 ص
سقوط أمطار خفيفة على محافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمطار_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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شهدت محافظتا القاهرة والجيزة سقوط أمطار بشكل متقطع وخفيف، مع بداية الصباح اليوم الأحد، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، إلى أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والوجه البحرى، وطقس شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.


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