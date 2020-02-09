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خالد صلاح
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سفير مصر فى السعودية يفتتح معرض عقارات النيل بالرياض.. صور

الأحد، 09 فبراير 2020 06:07 م
سفير مصر فى السعودية يفتتح معرض عقارات النيل بالرياض.. صور جانب من الافتتاح

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افتتح السفير المصرى لدى المملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق معرض "عقارات النيل" اليوم بالعاصمة الرياض .

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور بندر بن محمد العامرى وحمد الشويعر نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض ومحمد ضياء نائب السفير المصرى بالسعودية وعدد من الإعلاميين والمطورين العقاريين .

 

وقال السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، إن المعرض يعد الأضخم فى الشرق الأوسط من حيث الشركات مقدمة الخدمة والمشروعات المقدمة فيه بجودة واحترافية عالية.

 

وأكد فاروق، فى تصريحات صحفية، أن اقامة المعرض فى السعودية يوطد علاقات الاستثمار بين البلدين حكومة وشعبا، وأن كم الاستثمارات المشتركة بين البلدين التى زادت فى الفترة الأخيرة فى ظل قوانين وتسهيلات وزارة الاستثمار المصرية التى سهلت الكثير أمام المستثمرين للدخول للسوق المصرى.

 

وناشد السفير أحمد فاروق، المواطنين السعوديين والمقيمين بضرورة زيارة المعرض والتعرف على ما يقدمه من خدمات عقارية بأسعار وجودة عالية ستخدم المشترى فى ظل منافسة عالية بين كافة الشركات مقدمة الخدمة فى المعرض .

 

فيما نشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جانبا من افتتاح المعرض عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" محتفية بتلك الخطوة التي تمثل دعما كبيرا للسوق العقارية والاستثمار في المجال.

 

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سفير مصر في الرياض (2)
 
سفير مصر في الرياض (3)
 
سفير مصر في الرياض (4)
 
سفير مصر في الرياض (5)
 
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سفير مصر في الرياض (7)
 
سفير مصر في الرياض (8)
 
سفير مصر في الرياض (9)
 
سفير مصر في الرياض (10)
 

 


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