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رئيس النواب موجها التحية لصحفي مصر : "بدون صحافة حرة لن يكون هناك مجتمع حر"

الأحد، 09 فبراير 2020 03:24 م
رئيس النواب موجها التحية لصحفي مصر : "بدون صحافة حرة لن يكون هناك مجتمع حر" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحية لكافة الصحفيين بمصر، مؤكدأً انتصار البرلمان للصحافة سواء فى الدستور أو القوانين، قائلا:"بدون الصحافة الحرة لا يكون هناك مجتمع حر"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الأستهلاكي، المقدم من الحكومة.
 
وأضاف عبد العال، "الصحافة تتمتع بالاستقلالية، ولابد من دعم الصحافة الحرة فهى ضمانة أى مجتمع حر، فتحية لجميع الصحفيين".
 
وأشاد عبد العال، بالمحررين البرلمانيين الذين ينقلون بدقة وأمانة أخبار المجلس أول بأول، مضيفاً: البعض يعتقد أني أصرح للصحافة أو أعقد مؤتمرات، لكنى لا بصرح ولا بعقد مؤتمرات، ما فى الأمر أن المحررين ينقلون وتابعون أحداث البرلمان أول بأول".
 
جاء ذلك لاسيما بعد أعرب النائب محمد المصرى، عن رفضة لاعتذار النائب أسامة شرشر، عن الخطأ الذي وقعت فيه الجريدة التي يرأس تحريرها والتي زعمت وجود خلافات بين الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، وبين الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مما دفع البرلمان لمناقشة استجواب وزيرة الصحة. 
 
ويعد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، أحد القوانين الأقتصادية الهامة، والذي يضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات المهمة، وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستعطون اقتناءها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".
 
وعدد مشروع القانون الأنشطة التى يسرى عليها نظام التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، لتشمل المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
 

مجلس النواب

مصطفي مدبولي

علي عبد العال

الصحافة

البيع بالتقسيط

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