رئيس الحكومة المغربية يترأس وفد بلاده للمشاركة بالقمة الأفريقية العادية بأديس آبابا

رئيس الحكومة المغربية يترأس وفد بلاده للمشاركة بالقمة الأفريقية العادية بأديس آباباالأحد، 09 فبراير 2020 08:51 ص
سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية
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يترأس سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية وفد بلاده بتكليف من الملك محمد السادس للمشاركة فى الدورة ال 33 للقمة الأفريقية العادية بالعاصمة الأثيوبية أديس آبابا اليوم الأحد. وتأتى هذه الدورة التى تعقد على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات تحت شعار "إسكات البنادق:خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا".
وكانت قد اختتمت اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير الجاري وترأس أعمالها وزير الخارجية سامح شكرى، حيث تم خلالها التحضير للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقى.
ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الأولوية على اجندة العمل الأفريقي وعلي رأسها تعزيز السلم والأمن، ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالقارة، وموضوعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ إلى أن الوزير سامح شكري قد أشاد في كلمته الختامية بروح التعاون بين الدول الأعضاء خلال أعمال المجلس التنفيذي، والتي أسفرت عن الخروج بمقررات تعزز من مسيرة العمل الأفريقي، وتحقيق تطلعات الدول والشعوب في مختلف المجالات.