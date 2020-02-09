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دراسة صادمة.. فيروس كورنا يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام

الأحد، 09 فبراير 2020 06:02 م
دراسة صادمة.. فيروس كورنا يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام فيروس كورونا يمكنه العيش 9 أيام
كتبت إيناس البنا

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تقول دراسة جديدة إن فيروس كورونا الجديد يمكنه أن يعيش ما بين أربعة وخمسة أيام على أي سطح يمسه الشخص المصاب بالفيروس، فوفقًا للبحث الجديد، فإن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص في الصين قد يظل معديا لمدة تصل إلى 9 أيام.

صورة خبر كورونا أنه يمكنه العيش 9 أيام
صورة خبر كورونا أنه يمكنه العيش 9 أيام

ووفقا للدراسة التي قام بها باحثون من معهد النظافة والطب البيئي في مستشفى جامعة جرايفسفالد في ألمانيا، ونشرها موقع "thehealthsite"، فإن متوسط ​​ بقاء الفيروس على قيد الحياة قد يكون بين 4 إلى 5 أيام، حيث تشير الدراسة، إلى أن درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية في الهواء يمكن أن تزيد من عمر الفيروس.

التدابير الاحترازية مهمة

يؤكد الباحثون حقيقة أنه نظرًا لعدم وجود علاج محدد ضد الفيروس التاجي الجديد، فإن الوقاية من العدوى لها أهمية خاصة من أجل القضاء على الوباء، خاصة أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الأيدي والأسطح التي ربما تكون قد اتصلت بشخص مصاب بالفيروس.

وفقًا للباحثين، فأن هذا يشمل مقابض الأبواب، وأزرار الاتصال بالأسانسير، وطاولات السرير، وإطارات السرير وغيرها من الأشياء التي يتصل بها المرضى مباشرة، لأن هذه الأشياء عادة ما تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك.

كما أجرى الباحثون اختبارات بمختلف حلول التطهير، ورأوا أن مواد الإيثانول، وبيروكسيد الهيدروجين، وهيبوكلوريت الصوديوم، فعالة ضد الفيروسات التاجية، فإذا تم استخدام هذه العوامل في التركيزات الصحيحة ، فإنها تقلل من عدد الفيروسات التاجية المعدية بأربع خطوات.


ما تستطيع فعله لتقليل خطورة نقل الفيروس
 

  • تحتاج إلى غسل يديك بعناية بالماء والصابون.
  • فرك يديك حتى تصل رغوة الصابون لمدة 21 ثانية على الأقل.
  • افعل هذا بشكل متكرر.
  •  استخدم معقم اليدين في حالات الطوارئ فقط، ولا تستخدمه كبديل لغسل اليدين.
  • تشمل الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى القيام بها، ارتداء قناع عندما يكون في مكان قريب من أي شخص مصاب أو في مكان مزدحم.
  •  يجب عليك أيضًا التأكد من أنك تستهلك فقط اللحم المطبوخ بشكل صحيح.

 

 


فيروس كورونا

تفشى فيروس كورونا

حالات إصابات فيروس كورونا

العدوى الفيروسية

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