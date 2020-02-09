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"خريجى الأزهر" فى مالى: الجماعات المتطرفة تستغل الأمية الفكرية لبث سمومها

الأحد، 09 فبراير 2020 03:49 م
"خريجى الأزهر" فى مالى: الجماعات المتطرفة تستغل الأمية الفكرية لبث سمومها محاضرة "مفهوم الجهاد في الإسلام"
كتب لؤى على

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عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمالى محاضرة بعنوان "مفهوم الجهاد فى الإسلام"، تهدف إلى تفتيح مدارك الحاضرين بمضمون وأحكام دينهم الحنيف بعيدًا عن المُغالطات الفكرية المتفشية فى الوقت الراهن، ألقاها الشيخ عبد العزيز دوكرى - عضو الفرع، وحضرها ما يزيد عن 100 شخصًا، بمسجد رابطة الأئمة والعلماء للتضامن الإسلامى بالعاصمة باماكو.

أوضح الشيخ دوكرى خلال المحاضرة معنى الجهاد وضرورياته، مع بيان كيفية إساءة واستغلال جماعات الفكر الضالة لمفهوم الجهاد، لتبرير عمليات القتل وسفك الدماء وتحقيق مآربهم الشخصية والمريضة. مما يؤدى لزعزعة استقرار المجتمعات الآمنة والسلمية.

وحذر عضو فرع المنظمة بمالى الحضور من خطورة الانسياق وراء الأفكار المغلوطة التى تروج لها جماعات الفكر الشاذ، حيث تستغل تلك الجماعات الأمية الفكرية لدى البعض وتبث سمومها التى لا تؤدى سوى إلى هدم المجتمعات وتشرذمها.

من ناحية أخرى شارك الإمام منصور محمود الأزهرى والإمام حسن ربانى الأزهرى أعضاء المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببريطانيا فى تجمع كنسى كبير، وحضره مايقرب من أربعين شخصًا بكنيسة mary Magdalene بإدنبرة ببريطانيا.

دار حوار مفتوح بين الحاضرين وأعضاء المنظمة، تم خلاله التعرف على الإسلام وسماحته من خلال طرح بعض الأسئلة حول حياة النبى صل الله عليه وسلم، ونزول الوحى والقرآن الكريم، والتعرف على الحديث الشريف، حيث يهدف التجمع إلى تثقيف وتفتيح مدارك المسلمين وغير المسلمين فى جميع أنحاء العالم، والتى من شأنها أيضًا أن ترسخ الفكر الأزهرى الوسطى، والذى يدعو دومًا إلى نبذ العنف والتطرف وتبنى قيم التسامح والتعايش السلمى بين جميع أفراد المجتمعات، بمختلف انتماءاتهم الفكرية والعقدية.

 
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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

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