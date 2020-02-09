لندن (أ ش أ)

وصلت إلى المملكة المتحدة اليوم الأحد، آخر رحلة جوية كانت تقوم بإجلاء البريطانيين من مدينة "ووهان" الصينية التى انتشر بها فيروس "كورونا" الجديد، وعلى متنها 200 شخص، ذكرت النبأ شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.



وأضافت اللجنة أن 6188 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، وخرج 2649 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، فيما تم تعقب 371905 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين.



وتم حتى نهاية السبت، الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و17 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس)، لليوم الخامس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة يوم السبت خارج مقاطعة هوبي.



وكانت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي خلال الأيام الماضية هي 890 حالة الاثنين الماضى، و731 حالة الثلاثاء الماضى، و707 حالات (يوم الأربعاء) و696 حالة الخميس الماضى، و558 حالة الجمعة الماضية.



وبدأت بعض المقاطعات مثل مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين استخدام طائرة بدون طيار لرش مطهر في الهواء للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق منفصل، أصدر أرشيف بنك معطيات البروتين (PDB) ومقره بالولايات المتحدة، البنية الهيكلية لإنزيم البروتياز(الإنزيم البروتيني الرئيسي) لفيروس كورونا الجديد.