سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بروتوكول تعاون لتوفير اجتياجات 24 وحدة صحية بالإسكندرية

الأحد، 09 فبراير 2020 10:21 م
بروتوكول تعاون لتوفير اجتياجات 24 وحدة صحية بالإسكندرية بروتوكول تعاون لتوفير إجتياجات الوحدات صحية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، للتنسيق والمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الصحية بالإسكندرية ووفقا لخطة وزارة الصحة.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية الصحة، أن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد وقع بروتوكول تعاون والمهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمقر الجمعية، للتنسيق والمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الصحية بالإسكندرية ووفقا لخطة وزارة الصحة، يشمل البروتوكول قيام جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإمداد وتوفير احتياجات 24 وحدة صحية من الأجهزة والمعدات ، لتكون نواة لبرنامج التامين الصحى الشامل بالإسكندرية.

وذلك وفقا لاحتياجات تلك الوحدات مع قيامها بتحمل تكلفة الصيانة، على أن تقوم المديرية بالإشراف والتشغيل والمتابعة الدورية على تلك الأجهزة والمعدات.

من جهه أخرى نظمت مستشفى أطفال الأنفوشى احتفالا بمناسبة مرور عام على إنشاء مركز حساسية الصدر للاطفال بالمستشفى، والذى يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان للأطفال مرضى حساسية الصدر طبقا لأحدث التوصيات العلمية، وبلغ عدد الأطفال المرضى المتابعين بالمركز منذ افتتاحه 933 طفلا.

وقام الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بإهداء الدكتور سمير خضر أستاذ المناعة والحساسية درع المستشفى تكريما له على جهوده المستمرة لدعم العمل بالمركز.

يذكر أن جامعة الإسكندرية قد وقعت بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، لتنسيق الجهود بين الجانبين وتطوير الأداء والإرتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة وإيجاد قيادات ذات مستوى متميز من خلال التدريب والتعليم المستمر والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة.

وأعلن الدكتور علاء عثمان أن محافظة الإسكندرية مستعدة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بعد إتخاذ إجراءات تطوير القطاع الصحى بالمحافظة ووضع خريطة طبية تتضمن تطوير كافة المنشأت الطبية وتدريب القوى البشرية.

 

 
 
 

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

صحة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة