بروتوكول تعاون لتوفير اجتياجات 24 وحدة صحية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، للتنسيق والمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الصحية بالإسكندرية ووفقا لخطة وزارة الصحة.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية الصحة، أن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد وقع بروتوكول تعاون والمهندس محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمقر الجمعية، للتنسيق والمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الصحية بالإسكندرية ووفقا لخطة وزارة الصحة، يشمل البروتوكول قيام جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإمداد وتوفير احتياجات 24 وحدة صحية من الأجهزة والمعدات ، لتكون نواة لبرنامج التامين الصحى الشامل بالإسكندرية.

وذلك وفقا لاحتياجات تلك الوحدات مع قيامها بتحمل تكلفة الصيانة، على أن تقوم المديرية بالإشراف والتشغيل والمتابعة الدورية على تلك الأجهزة والمعدات.

من جهه أخرى نظمت مستشفى أطفال الأنفوشى احتفالا بمناسبة مرور عام على إنشاء مركز حساسية الصدر للاطفال بالمستشفى، والذى يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان للأطفال مرضى حساسية الصدر طبقا لأحدث التوصيات العلمية، وبلغ عدد الأطفال المرضى المتابعين بالمركز منذ افتتاحه 933 طفلا.

وقام الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بإهداء الدكتور سمير خضر أستاذ المناعة والحساسية درع المستشفى تكريما له على جهوده المستمرة لدعم العمل بالمركز.

يذكر أن جامعة الإسكندرية قد وقعت بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، لتنسيق الجهود بين الجانبين وتطوير الأداء والإرتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة وإيجاد قيادات ذات مستوى متميز من خلال التدريب والتعليم المستمر والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة.

وأعلن الدكتور علاء عثمان أن محافظة الإسكندرية مستعدة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بعد إتخاذ إجراءات تطوير القطاع الصحى بالمحافظة ووضع خريطة طبية تتضمن تطوير كافة المنشأت الطبية وتدريب القوى البشرية.