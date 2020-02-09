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بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية بأذربيجان

الأحد، 09 فبراير 2020 02:25 م
بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية بأذربيجان صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
باكو (أ ش أ)

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توجه الناخبون في أذربيجان اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية التى يتنافس فيها أكثر من 1600 مرشح، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 19 حزبا سياسيا تقدمت بمرشحين لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 125 مقعدا، بينما خاض عدد آخر السباق الانتخابي كمستقلين، وذلك وفقا لبيانات مهمة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويرى المراقبون أن هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الأذرى بانتخاب برلمان جديد، في الانتخابات المبكرة التي تجرى بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان في ديسمبر الماضي، والدعوة لبرلمان جديد.

وكان علييف دعا إلى هذه الانتخابات في ديسمبر قبل تسعة أشهر من موعدها الرسمي. وقال مسؤولون من حزبه الحاكم "أذربيجان الجديدة" إن هذه الخطوة تهدف إلى "دعم سياسة الرئيس بشأن الإصلاحات والتغييرات الشخصية".

وكان علييف قد أقال في أكتوبر رامز مهدييف كبير موظفي الرئاسة ذا النفوذ وأجرى تغييرات أخرى بارزة تضمنت تعيين الاقتصادي على أسادوف رئيسا للوزراء.

وانتقد الرئيس الوتيرة التى تسير بها الإصلاحات الاقتصادية وقال إنه يريد استبعاد مسؤولي الحكومة الذي وصلوا لسن التقاعد في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى إزاحة الحرس القديم من عهد والده حيدر علييف.

وقال توماس دي وال خبير شؤون القوقاز في معهد كارنجي للسلام الدولي "أود أن أطلق على هذا أنه مشروع تحديث استبدادي. "يجري استبعاد البيروقراطيين القدامى من الطراز السوفيتي ويجري إسناد المناصب العليا لشخصيات شابة وأكثر مهنية ".

وعلى الرغم من مواردها في مجال الطاقة تعاني أذربيجان من البطالة كما أن كثيرين من سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة لا يشعرون بفائدة تذكر من النفط والغاز الذي تنتجه البلاد.

ويقول محللون إن نوابا مخضرمون سيواجهون خلال الانتخابات التي تجرى اليوم الأحد، مرشحين شبان تلقوا تعليمهم في الغرب من نفس الحزب الحاكم في محاولة لإصلاح البرلمان بتكنوقراط لديهم قدرات أكبر.

وسيختار الناخبون مرشحين لشغل 125 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلسين والذي يُنتخب كل خمس سنوات من خلال التصويت على مرشحين بالنظام الفردي في الدوائر الانتخابية.

ويتولى علييف السلطة منذ انتخابه في أكتوبر، عام 2003 قبل شهرين من وفاة والده الذي حكم البلاد لعشر سنوات. وفاز إلهام علييف في الانتخابات التي جرت في 2008 و2013 و2018 . وبعد استفتاءين منفصلين تم إلغاء الحد الأقصى لفترات تولي الرئاسة والذي كان مدتين فقط وتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات.


اذربيجان

انتخابات اذربيجان

الانتخابات التشريعيه فى اذربيجان

برلمان اذربيجان

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