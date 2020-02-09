باحث في الأمراض المعدية: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء

كتبت أمل علام

ذكرت وكالة "شينخوا"، أن الخبير فنج لوتشاو، الباحث في الأمراض المعدية في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بالصين، أن فيروس كورونا التاجي الجديد، لا يعلق أو يطفو في الهواء لفترة طويلة، ولا يوجد حاليًا أي دليل على أن الفيروس الجديد يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء الجوي.



تطوع ممرضة لعلاج فيروس كورونا

وقال فنج حاليًا: ينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق رزاز الجهاز التنفسي والاتصال به، مضيفًا أن الفيروس ينتقل عادة في نطاق يتراوح بين متر ومترين.

وأشار إلى أنه يجب على الناس استخدام المناديل، أو اليدين أو الذراعين لتغطية أفواههم وأنوفهم عند السعال أو العطس لمنع الرزاز من العدوى.



تطوع بعض الممرضين لعلاج فيروس كورونا

جدير بالذكر، أنه تم استدعاء الفرق الطبية من جميع أنحاء الصين إلى مقاطعة هوبي للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديدة هناك.



خروج اثنين من المرضى بعد شفائهما

وعلى صعيد آخر، فقد تم شفاء اثنين من مرضى فيروس كورونا، وتم خروجهما اليوم الأحد من المستشفى، حيث إن المرضى الذين شفوا في شنيانج بمقاطعة لياونينج في شمال شرق الصين، وهما امرأة وابنتها.



تطوع ممرض لعلاج مرضى كورونا

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الممرض" يي جون فنج"، البالغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى المعركة ضد وباء فيروس كورونا، بعد سلسلة من التدريبات الاحترافية، يعمل الآن كممرض في عيادة الخط الأمامي للحمى في مستشفى هونان الشعبي في تشانجشا، يؤمن "يي" أن الممرض يتمتع بمزايا نسبية من حيث القوة البدنية وغيرها، ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا التاجي.