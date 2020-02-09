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انتظام الدراسة بمختلف بكليات كفر الشيخ.. رئيس الجامعة: نسعى لإعداد كوادر مؤهلة

الأحد، 09 فبراير 2020 12:48 م
انتظام الدراسة بمختلف بكليات كفر الشيخ.. رئيس الجامعة: نسعى لإعداد كوادر مؤهلة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وطلاب الجامعة، وكوادرها الأكاديمية والإدارية ببدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى، داعياً الطلاب إلى الجد والاجتهاد متمنياً فصلاً دراسياً مليئاً بالنجاح والتميز.

 

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى واستقبال أكثر من 70 ألف طالب وطالبة وانتظام الدراسة فى الكليات التى شهدت إقبالًا من الطلاب على المحاضرات، موضحا أن جميع الكليات انتهت من إعداد الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسى الثانى وإعلانها للطلاب كما تمت مراجعة صيانة القاعات والمبانى والأجهزة وتجهيزات المعامل والمكتبات والمدن الجامعية مشيرا إلى أن باقى نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سيتم إعلانها للطلاب فى موعد أقصاه منتصف شهر فبراير الحالي.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام الدراسة من اليوم الأول والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية بجميع الكليات وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات سواء كانت ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية، مشيرا إلى تنظيم عدد من الندوات الثقافية والتوعوية بحضور واستضافة رموز وشخصيات وطنية من مختلف القطاعات تهدف إلى صقل شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم ومواهبهم لحياتهم العملية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على تلبية حاجات المجتمع وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم فى مصر ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية ليواكب خريجى الجامعات العالمية.

 

 

 


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