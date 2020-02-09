اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: مصر تسلم قيادة الاتحاد الأفريقى لجنوب أفريقيا وترسم «خارطة المستقبل» للقارة السمراء.. أفريقيا تشكر الرئيس

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