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اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

الأحد، 09 فبراير 2020 08:19 م
اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: مصر تسلم قيادة الاتحاد الأفريقى لجنوب أفريقيا وترسم «خارطة المستقبل» للقارة السمراء.. أفريقيا تشكر الرئيس
 

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اليوم السابع بلس

أفريقيا

الرئيس السيسى

الاتحاد الافريقى

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