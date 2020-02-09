الكشف على 466 حالة وتحويل 6 ﻹجراء جراحات كبرى بقافلة جامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

بدأت اليوم فعاليات قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير (7)" بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، واللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام الدكتور محمود المليجي بجولة تفقدية بمستشفى الخارجة العام رافقه خلالها الدكتور أحمد محروس - وكيل وزارة الصحة بالخارج، وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالإضافة إلى تذليل أي صعوبات تحول دون قيام القافلة بواجبها على الوجه الأمثل.

ومن جانبها أعلنت الدكتور إيمان أحمد أبو الفضل - المدير الفني للشئون الطبية عن قيام القافلة الطبية بتوقيع الكشف على (466) حالة في مختلف التخصصات الطبية خلال يومها الأول بواحة الخارجة مع صرف الأدوية لهم مجاناً من الصيدلية المرافقة للقافلة، وكذلك تحويل (6) حالات مرضية مختلفة ﻹجراء جراحات كُبرى وفحوصات بمستشفيات جامعة المنصورة.

كما تم تنظيم برنامج تدريبي للممرضات بوحدة المبتسرين التابعة لمستشفى الخارجة العام حول كيفية العنايه بالطفل المبتسر تحت جهاز التنفس الصناعي والطريقه الصحيحه لسحب عينه الغازات ورعايه الطفل المصاب بالصفراء تحت جهاز الفوتو بالإضافة إلى تدريب ممرضات الأورام على التعامل والتكيف مع ضغوط رعايه مرضى الأورام، وكذلك توعية الممرضات بطرق انتشار فيروس الكورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وتوعيتهم بأضرار ختان الاناث وتأثيرها السلبي علي الفتيات وذلك بعد اكتشاف مدى انتشار هذه الظاهره لديهم.

كما أسفرت جهود القافلة البيطرية برئاسة الدكتور عبد المنعم منتصر - المدير الفني للشئون البيطرية عن إجراء الفحص التناسلي والباطنة والجراحة للعديد من الحالات حيث تم فحص عدد (300) رأس من الأبقار و(200) من الدواجن بالإضافة إلى إجراء بعض الجراحات، وكذلك صرف الأدوية اللازمة بالمجان وتقديم التوعية والإرشاد.

كذلك ساهمت القافلة الزراعية برئاسة الدكتور صالح سعدة - المدير الفني للشئون الزراعية بدورها في تقديم النصح والإرشاد للمزارعين من خلال تنظيم ندوة ارشادية بالمركز الارشادي بواحة بولاق حول أهم المشاكل التي تواجه المزارعين والمهتمين بزراعة المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة وسبل حلها، كما تم زيارة عدد من الحقول الإرشادية لمحصول القمح وعدد من مزارع النخيل وإعطاء التوصيات الفنية لزيادة المحصول وكذلك كيفية مكافحة سوس النخيل.

كما تم على هامش فعاليات القافلة توزيع عدداً من الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم.