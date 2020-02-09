سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 466 حالة وتحويل 6 ﻹجراء جراحات كبرى بقافلة جامعة المنصورة

الأحد، 09 فبراير 2020 09:00 م
الكشف على 466 حالة وتحويل 6 ﻹجراء جراحات كبرى بقافلة جامعة المنصورة جانب من القافلة
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت اليوم  فعاليات قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير (7)" بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، واللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وقام الدكتور محمود المليجي بجولة تفقدية بمستشفى الخارجة العام رافقه خلالها الدكتور أحمد محروس - وكيل وزارة الصحة بالخارج، وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالإضافة إلى تذليل أي صعوبات تحول دون قيام القافلة بواجبها على الوجه الأمثل.
 
ومن جانبها أعلنت الدكتور إيمان أحمد أبو الفضل - المدير الفني للشئون الطبية عن قيام القافلة الطبية بتوقيع الكشف على (466) حالة في مختلف التخصصات الطبية خلال يومها الأول بواحة الخارجة مع صرف الأدوية لهم مجاناً من الصيدلية المرافقة للقافلة، وكذلك تحويل (6) حالات مرضية مختلفة ﻹجراء جراحات كُبرى وفحوصات بمستشفيات جامعة المنصورة.
 
كما تم تنظيم برنامج تدريبي للممرضات بوحدة المبتسرين التابعة لمستشفى الخارجة العام حول كيفية العنايه بالطفل المبتسر تحت جهاز التنفس الصناعي والطريقه الصحيحه لسحب عينه الغازات ورعايه الطفل المصاب بالصفراء تحت جهاز الفوتو بالإضافة إلى تدريب ممرضات الأورام على التعامل والتكيف مع ضغوط رعايه مرضى الأورام، وكذلك توعية الممرضات بطرق انتشار فيروس الكورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وتوعيتهم بأضرار ختان الاناث وتأثيرها السلبي علي الفتيات وذلك بعد اكتشاف مدى انتشار هذه الظاهره لديهم.
 
 كما أسفرت جهود القافلة البيطرية برئاسة الدكتور عبد المنعم منتصر - المدير الفني للشئون البيطرية عن إجراء الفحص التناسلي والباطنة والجراحة للعديد من الحالات حيث تم فحص عدد (300) رأس من الأبقار و(200) من الدواجن بالإضافة إلى إجراء بعض الجراحات، وكذلك صرف الأدوية اللازمة بالمجان وتقديم التوعية والإرشاد.
 
كذلك ساهمت القافلة الزراعية برئاسة الدكتور صالح سعدة - المدير الفني للشئون الزراعية بدورها في تقديم النصح والإرشاد للمزارعين من خلال تنظيم ندوة ارشادية بالمركز الارشادي بواحة بولاق حول أهم المشاكل التي تواجه المزارعين والمهتمين بزراعة المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة وسبل حلها، كما تم زيارة عدد من الحقول الإرشادية لمحصول القمح وعدد من مزارع النخيل وإعطاء التوصيات الفنية لزيادة المحصول وكذلك كيفية مكافحة سوس النخيل.
 
كما تم على هامش فعاليات القافلة توزيع عدداً من الهدايا والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بالمستشفى لإدخال البهجة على قلوبهم.
 
 
 

الدقهلية

جامعة المنصورة

قافلة طبية بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة