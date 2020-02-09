كابول(أ ش أ)

اشتبكت القوات الأفغانية والأمريكية مع مجموعة من المعتدين المجهولين فى عملية إطلاق نار مباشر، خلال عملية مشتركة للقوات فى إقليم ننجرهار الأفغانى، وأكد الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأحد، وقوع الحادث دون توضيح المزيد من التفاصيل بشأنها. وأضاف " نقوم بتقدير الموقف وسنقدم المزيد من المعلومات المحدثة عندما تصبح مُتاحة".

من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على الحادث حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم ننجرهار من الأقاليم المضطربة نسبيا في شرق أفغانستان ، حيث تنشط الجماعات التابعة لحركة طالبان المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق التابعة للإقليم. وتشن القوات الأفغانية والأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد طالبان وداعش في المناطق المضطربة من إقليم ننجرهار بشكل منتظم.

وقتل جنديان أمريكيان وأصيب 6 آخرون في هجوم نفذه مسلح على القوات الأفغانية والأمريكية المشتركة في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان: "إن المعلومات الحالية تفيد أن فردًا يرتدي زيًّا عسكريًا فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأمريكية الأفغانية"، مضيفًا أنه قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب ستة آخرون في معركة بالأسلحة النارية في 8 فبراير في منطقة شيرزاد بإقليم نانجرهار وأن الجرحى يتلقون العلاج في منشأة أمريكية".

وبحسب وكالة "واس" السعودية" أوضح البيان أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها، ولم يكشف الجيش الأمريكي عن مزيد من المعلومات فيما يتعلق بهويات القتلى .

من جهة أخرى لم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الحادثة.