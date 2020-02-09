من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على الحادث حتى الآن.
يُشار إلى أن إقليم ننجرهار من الأقاليم المضطربة نسبيا في شرق أفغانستان ، حيث تنشط الجماعات التابعة لحركة طالبان المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق التابعة للإقليم.

وتشن القوات الأفغانية والأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد طالبان وداعش في المناطق المضطربة من إقليم ننجرهار بشكل منتظم.