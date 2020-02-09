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الصين تقدم 43 مليار دولار لدعم شركات تحارب كورونا المستجد

الأحد، 09 فبراير 2020 08:15 م
الصين تقدم 43 مليار دولار لدعم شركات تحارب كورونا المستجد محاولات للتصدى لفيروس كورونا
وكالات

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قال البنك المركزى الصينى، اليوم الأحد، إنه سيقدم 300 مليار يوان "43 مليار دولار"، لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة فيروس كورونا الذى اجتاح البلاد وأصاب عشرات الآلاف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أوضح بنك الشعب الصينى، فى بيان نشره على موقعه، إنه سيقدم أول شريحة من حزمة التمويل لصناديق إعادة الإقراض الخاصة غدا الاثنين، مشيرا إلى أنه سيدعم المؤسسات المالية لتوفير القروض للكيانات والشركات الرئيسية المشاركة في التصدي والوقاية من الوباء.

 من جانبه قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، ليو قوه تشيانج، إن 9 بنوك وطنية كبرى، بالإضافة إلى مصارف محلية في 10 مقاطعات ومدن، مؤهلة للحصول على التمويل الخاص، والتي تشمل مقاطعة خوبي –مركز تفشى الفيروس- وكذلك جرجيان وقوانجدونج وشنجهاي.

وأضاف ليو أن حزمة التمويل تهدف لمساعدة الشركات على الصعيد الوطني والمحلي، مؤكدا أن المؤسسات المالية بحاجة إلى مراجعة وإصدار القروض بسرعة، وأن عليها منح الأموال في غضون يومين.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيتعقب حركة الأموال وكيفية استخدامها، وسيتم معاقبة أي جهة أو شخص يخالف القواعد، مضيفًا أن نطاق الشركات المستفيدة لا ينبغي أن يكون واسعا للغاية.

وتسبب تفشي المرض، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان –عاصمة خوبي - في توقف العمل بمناطق عديدة بالبلاد، ويهدد بالحد من النمو الاقتصادي في الصين، وحتى الآن أعلنت السلطات وفاة أكثر من 800 شخص وإصابة ما يزيد على 37 ألفا. 


فيروس كورونا

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الصين

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