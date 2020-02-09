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السعودية تعلن فتح باب دخول المملكة للمصريين بتأشيرة سياحة قريبًا

الأحد، 09 فبراير 2020 04:24 م
السعودية تعلن فتح باب دخول المملكة للمصريين بتأشيرة سياحة قريبًا الاتحاد العام للمصريين بالسعودية
كتب محمود راغب

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أقام الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، مؤتمر حاشداُ لدعم السياحة بمصر تحت شعار (إجازتك في مصر) في مدينة الرياض، برعاية الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر فى السعودية، والقنصل العام بالرياض، الدكتور إيهاب عبد الحميد والمستشار الطبي بالسفارة المصرية الدكتور عمرو قنديل.

وأكد أحمد فاروق، السفير المصرى بالسعودية، على عمق العلاقات بين مصر والمملكة، مشيرا إلى أن السياحة السعودية في مصر لا تحتاج إلى دعاية، مؤكدا أن مصر هي الوجهة الأولى للأشقاء السعوديين.

وأبلغ سفير مصر بالسعودية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب السعودي، ولأبناء الجالية المصرية في المملكة، معلنا عقد مؤتمر سنوي لدعم السياحة، قائلا: مصر ترحب وتفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء الخليجيون في أي وقت.

فيما أشاد الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل تطور العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة المسئوليات السياسية والاقتصادية.

ووجه الدعوة لجموع السعوديين إلى ضرورة زيارة مصر، معلنا في الوقت ذاته أن الفترة المقبلة سيتم فتح الباب أمام المصريين لدخول السعودية بتأشيرة سياحة غير تأشيرة الحج والعمرة.

من جانبه أوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في السعودية، أن إقامة هذا المؤتمر، يأتي استجابة لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي 2020 ليكون عاما للسياحة، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيكون واحدا من أهم المتاحف على مستوى العالم.

وأشار "حنفي" إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقا من دور الاتحاد العام للمصريين في الخارج لدعم السياحة المصرية، والعمل على استعادة مكانتها كما كانت عليه في السابق، باعتبارها أحد أهم روافد الدخل الوطني المصري.

وأكد أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تضعها في مصاف الدول السياحية من حيث الموقع الجغرافي والتاريخي، فضلا عن تنوع السياحة ما بين الأثرية والعلاجية والشاطئية.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض أكثر المنتجات المصرية بالسوق السعودي، وجناح النوبة الذي شمل أشهر الأكلات النوبية وبعض المنتجات الفنية اليدوية، وهو الذي حاز إعجاب المشاركين في المؤتمر.

 


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