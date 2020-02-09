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الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

الأحد، 09 فبراير 2020 01:00 ص
الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح قمح
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أعمال الحملة القومية للقمح التى  تجوب المحافظات لرفع إنتاجية المحصول، وتعريف المزارعين على ممارسات طرق التسميد والرى للمحصول ومكافحة الأمراض، وتقليل الفاقد أثناء الحصاد والدراس، وتفعيل دور الحملات الإرشادية لخدمة الفلاح لزيادة معدل الإنتاج.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن هناك حملة قومية للقمح بجميع المحافظات أثناء وبعد حصاد المحصول لتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين، مضيفا أن من مهام الحملة القومية للقمح تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين.

وأضاف  مدير  المحاصيل الحقلية، أن  الحملة تضم  العديد من اللجان منها بحوث القمح، وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية، متابعا أن هناك حملات مرورية مكثفة بالغيطان لتعريف المزارعين على ممارسات طرق التسميد والرى للمحصول ومكافحة أمراض المحصول، وتقليل الفاقد أثناء الحصاد والدراس، وتفعيل دور الحملات الإرشادية لخدمة الفلاح لزيادة معدل الإنتاج.

وتابع " خليل"، أن الحملة القومية لمحصول القمح أصبحت نموذجا يحتذى به فى المحاصيل الأخرى خاصة بعد أن تطور نشاط الحملة، متابعا أن مشروع الحقول الإرشادية الممول من أكاديمية البحث العلمى لنشر التقنيات الحديثة لزراعة القمح وإدخال تقنيات أدت إلى زيادة محصول القمح بحوالى 22% وتوفير 30-25% من كميات مياه الرى فى حقول القمح وتوفير 25% من كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة .


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