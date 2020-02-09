"الزراعة "تحدد 4 طرق لتسميد ورى ومكافحة مزارع التفاحيات لزيادة الإنتاج

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الارشادات الفنية لحدائق التفاحيات" التفاح –والكمثرى" خاصة الممارسات الجيدة لطرق التسميد والرى ومكافحة الآفات ، لزيادة الإنتاج خلال الفترة الحالي ومواجهة المناخ المتغير.

وينشر "اليوم السابع"، اهم الممارسات الجيدة لمزارع التفاحيات " الكمثرى – والتفاح " ..

- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة.

وحول طرق التسميد في الري بالتنقيط

- الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر

- الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

وعن برنامج الرى:

يتم تقسيم الري دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد وبعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.

وحول برنامج المكافحة:

- مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها ب لمباده 5% بمعدل 1.5سم3 / لتر ماء + مادة ناشرة أو مبيد موسبيلاديت بمعدل 25جم/100لتر ماء + مادة ناشرة.

- مكافحة حفار ساق التفاح و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.

- مكافحة الأكاروسات برش مبيد أباماكس 1سم3 / لتر ماء + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء.

- رش البياض الدقيقي و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير.

- مكافحة القواقع بالطعوم السامة أو الجمع اليدوي أو المعاملة بالجير الحي.