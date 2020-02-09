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"الزراعة "تحدد 4 طرق لتسميد ورى ومكافحة مزارع التفاحيات لزيادة الإنتاج

الأحد، 09 فبراير 2020 02:00 ص
"الزراعة "تحدد 4 طرق لتسميد ورى ومكافحة مزارع التفاحيات لزيادة الإنتاج فواكه - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

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أصدرت  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة  الزراعة، حزمة من  الارشادات   الفنية  لحدائق التفاحيات" التفاح –والكمثرى" خاصة  الممارسات الجيدة  لطرق التسميد والرى ومكافحة الآفات ، لزيادة الإنتاج  خلال الفترة الحالي   ومواجهة المناخ  المتغير.

 وينشر "اليوم السابع"، اهم  الممارسات الجيدة  لمزارع التفاحيات " الكمثرى – والتفاح " ..

- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة.

 وحول طرق التسميد في الري بالتنقيط

- الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر

- الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

وعن برنامج الرى:

يتم تقسيم الري دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد وبعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.

وحول  برنامج المكافحة:

- مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها ب لمباده 5% بمعدل 1.5سم3 / لتر ماء + مادة ناشرة أو مبيد موسبيلاديت بمعدل 25جم/100لتر ماء + مادة ناشرة.

- مكافحة حفار ساق التفاح و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.

- مكافحة الأكاروسات برش مبيد أباماكس 1سم3 / لتر ماء + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء.

- رش البياض الدقيقي و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير.

- مكافحة القواقع بالطعوم السامة أو الجمع اليدوي أو المعاملة بالجير الحي.

 


حدائق التفاحيات

الكمثرى

المحاصيل الزراعية

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