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"الحريرى" يعزى أسر شهداء الجيش اللبنانى: عنوان التضحية والدفاع عن الدولة

الأحد، 09 فبراير 2020 09:51 م
"الحريرى" يعزى أسر شهداء الجيش اللبنانى: عنوان التضحية والدفاع عن الدولة سعد الحريرى
كتب خالد إبراهيم

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وجه رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى، التعزية لأهل 3 من قوات الجيش اللبناني، والذين قٌتلوا في "البقاع"، حيث كتب الحريرى، عبر حسابه على "تويتر"، "يبقى الجيش اللبناني عنوان التضحية والدفاع عن الدولة في كافة الجبهات والساحات والكمين الذى أودى بحياة 3 من أبطاله فى البقاع اعتداء يستهدف جميع اللبنانيين، أحر التعازى لأهل الشهداء وقيادة الجيش وكل التضامن معهم فى مواجهة الخارجين على القانون".

 

 

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

وكان جنديان لبنانيان قد قُتلا وأُصيب 3 آخرون، عقب تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات فى الجيش، اليوم الأحد، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة، وكان الجيش اللبنانى قد ذكر فى بيان أنه تم قتل أحد مطلقى النار وتوقيف سائق السيارة.

 

وبحسب قناة العربية، فقد أدان رئيس الوزراء اللبنانى المكلَّف حسان دياب ما حدث، واعتبر فى بيان أن الكمين "يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دوراً أساسياً فى حمايته"، مضيفاً أن أى اعتداء على الجيش اللبنانى هو "عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".

 


سعد الحريرى

الجيش اللبنانى

حسان دياب

البقاع

اخبار لبنان

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