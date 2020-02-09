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الجزائر: مقتل جندى فى الهجوم الانتحارى على ثكنة عسكرية قرب الحدود مع مالى

الأحد، 09 فبراير 2020 07:35 م
الجزائر: مقتل جندى فى الهجوم الانتحارى على ثكنة عسكرية قرب الحدود مع مالى وزارة الدفاع الوطنى الجزائرى
كتب رامى محيى الدين

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نشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن مقتل جندي جزائرى في هجوم انتحارى على ثكنة عسكرية قرب الحدود مع مالي.

 

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أكد أن حل المشكلات بالقارة السمراء يقوم على الحل السلمى دون التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة ولابد من تكاتف الجميع لمواجهتها، وأضاف أن الهجمات الإرهابية التي وقعت بالنيجر ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار بالساحل، جاء ذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الـ 33 والمنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد سلم رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه رغم تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.
 
 

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذا المبدأ ليس طرحًا نظريًا ، حيث طبقته مصر عمليًا هذا العام من خلال العديد من المبادرات لا سيما من خلال استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، كما اختبرنا هذا الطرح خلال العام المنصرم فى العديد من القضايا مثل غينيا بيساو وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الماضى، شهدت انفتاح أفريقيا على المؤسسات الدولية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذ المشروعات القومية القارية داخل القارة فى إطار المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن جهود مصر تكللت بإطلاق خطة العمل لتطوير البنية التحتية 2021- 2030، مثل مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدًا لإنشاء السوق الأفريقى للطاقة، ومشروع القاهرة - كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد وغيرها.

 

 


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