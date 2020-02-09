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التموين تطلق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى الأربعاء المقبل

الأحد، 09 فبراير 2020 11:12 ص
التموين تطلق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى الأربعاء المقبل الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، الأربعاء المقبل، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور  ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر  i-score  "الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى " وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .
 
وسيشهد اللقاء نائب محافظ البنك المركزي والعديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة .
 
الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
وكان وزير التموبن والتجارة الداخلية قد افتتح منفذ السجل التجارى برمسيس بعد تطويره كما تم  افتتاح الإدارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، مؤكدا أن مكتب سجل تجارى القاهرة المميز برمسيس يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين و أن مده انهاء خدمه العميل داخل السجل التجارى تستغرق من 10 إلى 15 دقيقه بالنسبه للعميل المستكمل أوراقه بدل من نص ساعة، مضيفًا أن عدد المتعاملين فى المكتب يوميًا من 300 إلى 400 فرد.
 
كما يوجد 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك، لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى، مثل سجل المصنعين والمصدرين، لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.
 
 
 
 

التموين

تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي

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