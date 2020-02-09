التحقيق مع متهم بالاستيلاء على 12مليون جنيه من أموال المواطنين بغرض التوظيف

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم وصلت إلى 12مليون، بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 12 مليون جنيه بغرض استثمارها فى مجال تجارة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله