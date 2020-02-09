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اختبار للدم يساعد فى تشخيص أسباب العمى قبل سنوات من ظهور الأعراض

الأحد، 09 فبراير 2020 06:00 م
اختبار للدم يساعد فى تشخيص أسباب العمى قبل سنوات من ظهور الأعراض الضمور البقعى على العين المرتبط بالعمر
كتبت إيناس البنا

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يمكن لفحص الدم الجديد أن يساعد في تشخيص أكثر أسباب العمى شيوعًا في العالم قبل سنوات من ظهور الأعراض، حيث أكتشف العلماء أن مرضى الضمور البقعي المرتبط بالعمر لديهم مستويات أعلى من بروتين FHR-4 ، والذى قد يساعد الاختبار الجديد على التنبؤ بمن سيصاب بالعمى نتيجة هذه الحال المرضية.

ويوضح أطباء العيون بجامعة مانشستر أن الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى اختبار دم للتنبؤ بمن سيحصل على حالة ضعف في الرؤية.

صورة خبر الضمور البقعى
صورة خبر الضمور البقعى

 

وقال البروفيسور بول بيشوب مؤلف مشارك وفقا لجريدة " الديلى ميل" ، إن الدراسة أجريت على 1000 مريض، حيث ثبت أن برويتن FHR-4 يلعب دوراً في هذا المرض،  والاختبار الجيد يوفر وسيلة للتنبؤ بخطر الإصابة بالمرض ببساطة عن طريق قياس مستويات الدم في FHR-4"، مضيفا " يوفر الاختبار أيضًا طريقًا جديدًا للعلاج عن طريق خفض مستويات الدم في FHR-4 لاستعادة وظائف الجهاز المناعي في العينين.

والضمور البقعى  " AMD" هو السبب الأكثر شيوعًا للعمى ، حيث يصيب 600000 شخص بالغ في المملكة المتحدة وأقل من مليوني شخص في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر AMD عادةً على كلتا العينين، ولكن يمكن أن تختلف سرعة التقدم بين عين والأخرى، ويعتقد أن سببها الشيخوخة والتدخين وعلم الوراثة.

تقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications ، الأمل في اختبار دم يفحص يقيس مقدار بروتين FHR-4 في الدم، حيث يتحكم البروتين في جزء من دفاع الجسم الذي يلعب دوراً حاسماً في الالتهاب ومكافحة العدوى.

وقد ربطت الدراسات السابقة بين بروتين FHR-4 والضمور البقعى، مما يدل على أن بعض الأخطاء الموروثة وراثيا في البروتينات الرئيسية هي عوامل خطر قوية.

ما هو الضمور البقعى المرتبط بالتقدم في العمر؟

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو حالة عين غير مؤلمة تؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية المركزية، وهو السبب الأكثر شيوعًا لضعف البصر في العالم، حيث يتسبب في عدم وضوح الرؤية المركزية مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل صعوبة القراءة ومشاكل التعرف على وجوه الأشخاص، ويعتقد أن سببها الشيخوخة والتدخين وعلم الوراثة.

الضمور البقعى

الشيخوخة

مكافحة الالتهاب

اختبار دم

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